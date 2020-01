L’ESA avec la NASA lancera sa mission solaire le 6 février

Afin de nous aider à comprendre la bulle géante de plasma qui entoure tout le système solaire et comment nos étoiles sont créées et contrôlent les planètes à l’intérieur, le Solar Orbiter répondra à de grandes questions dans la science du système solaire. Il s’agit d’une mission solaire de l’ESA avec une forte participation de la NASA qui décollera de Cap Canaveral le 6 février.

En raison de son lancement en février 2020, Solar Orbiter, une nouvelle mission vers le soleil effectuera des observations rapprochées sans précédent du Soleil. Il permettra aux scientifiques d’étudier le Soleil de manière beaucoup plus détaillée que ce qui était possible auparavant et d’observer des caractéristiques spécifiques pendant des périodes plus longues que celles que peuvent atteindre les engins spatiaux encerclant la Terre. De plus, Solar Orbiter mesurera le vent solaire près du Soleil et fournira des images à haute résolution des régions polaires inexplorées du Soleil.

“Étudier de près le Soleil, prendre pour la première fois des images haute résolution des pôles du Soleil et comprendre la connexion Soleil-Terre” – ESA

Solar Orbiter transportera 10 instruments à la pointe de la technologie. De l’atmosphère du Soleil, de la couronne et du disque solaire, les charges utiles de télédétection effectueront une imagerie haute résolution. Au voisinage de l’orbiteur, d’autres instruments mesureront le vent solaire et les champs magnétiques solaires. Cela nous donnera la réponse à la façon dont le Soleil fonctionne, et comment nous pouvons mieux prévoir les périodes de temps spatial orageux et fournir un aperçu sans précédent du fait qui est lié aux éjections de masse coronale (CME) que le Soleil jette de temps en temps vers la Terre. .

L’objectif général est d’étudier les processus physiques fondamentaux communs aux plasmas solaires, astrophysiques et de laboratoire et de fournir des vues rapprochées des régions de haute latitude du soleil. Le Solar Orbiter fournira exactement les observations requises.

L’objectif le plus marquant de la mission Solar Orbiter est d’aborder la question centrale de l’héliophysique. Atteindre cet objectif est la prochaine étape critique d’une stratégie globale pour répondre à l’une des questions fondamentales du thème Cosmic Vision: Comment fonctionne le système solaire? À cette fin, le Solar Orbiter utilisera une conception unique de l’orbite et de la mission et une stratégie d’observation bien planifiée pour explorer systématiquement la combinaison d’instruments in situ et de télédétection.

Nous espérons un lancement réussi de Solar Orbiter.