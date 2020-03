L’Escobar Fold à 399 $ est en fait un Samsung Galaxy Fold avec un autocollant – .

Les téléphones Escobar Fold sont censés être des combinés pliables haut de gamme abordables, fabriqués par une entreprise gérée par la fameuse famille Escobar.

Les téléphones pliables, cependant, ne sont pas des appareils originaux ou des imitations. Ce sont des combinés d’autres sociétés, comme le Galaxy Fold de Samsung, probablement utilisé pour arnaquer les utilisateurs sans méfiance.

Le célèbre critique technique Marques Brownlee (MKBHD) explique exactement ce qui se passe dans une nouvelle vidéo, prouvant que l’Escobar Fold 2 est en fait un Galaxy Fold recouvert d’un autocollant doré.

Les téléphones pliables pourraient être l’avenir, mais il faudra encore un certain temps avant que les fabricants de smartphones ne proposent des combinés pliables durables et abordables. Le Galaxy Z Flip que Samsung vient de lancer est mieux construit que son prédécesseur malheureux, le Galaxy Fold, et beaucoup plus abordable. Mais c’est toujours un combiné que vous devez manipuler avec soin pour éviter tout dommage. Donc, si vous voyez une promesse d’un téléphone pliable abordable, qui se trouve également avoir l’air bien et emballer des spécifications haut de gamme, vous feriez mieux de courir pour les collines. Personne ne peut produire de tels appareils, surtout pas une entreprise associée à la famille Escobar. Nous vous avons montré jusqu’à présent deux téléphones pliables Escobar, y compris les Escobar Fold 1 et Fold 2, et nous vous déconseillons d’en acheter un, quelle que soit la qualité de ces offres. Si vous n’êtes toujours pas convaincu, vous devriez consulter la «critique» de Fold 2 par Marques Brownlee, qui se trouve être précisément le type de téléphone que vous pensiez qu’il s’agissait, un Galaxy Fold mal déguisé.

Je dis «revoir» parce que la célèbre technologie YouTuber ne passe pas en revue le combiné dans le clip. Au lieu de cela, Brownlee explique pourquoi tout cela est probablement une énorme arnaque et pourquoi vous devriez éviter tout appareil de marque Escobar.

L’Escobar Fold 2 n’est qu’un combiné Galaxy Fold recouvert d’un autocollant doré. L’autocollant se détache facilement, révélant la marque Samsung que vous attendez pour le combiné. Il n’y a aucun moyen pour quiconque dans le monde de vendre ce téléphone pour 399 $, pas même Samsung.

L’ensemble de l’opération semble être un énorme canular destiné à voler votre argent. Escobar exécuterait certaines commandes auprès d’influenceurs et de célébrités, puis utiliserait la couverture pour «vendre» des téléphones aux utilisateurs réguliers. Les acheteurs réguliers, quant à eux, ne recevraient rien à leur porte ni leur argent.

Le YouTuber explique en détail son expérience avec la société Escobar, révélant qu’il a acheté les deux téléphones Escobar par curiosité. Le premier Fold a été «mis à niveau» vers un nouveau modèle parce qu’il était une célébrité qu’Escobar a contacté auparavant, pour garantir la couverture du combiné. Le deuxième téléphone a été acheté sous un nom différent et la commande n’a pas été exécutée.

De toute évidence, le téléphone Escobar de première génération n’est pas non plus une création originale, c’est un combiné pliable Flexpai habillé pour ressembler à un combiné pliable bon marché.

Si vous avez en quelque sorte commandé l’un de ces deux appareils, il est probable que vous ne reverrez jamais votre argent ni n’obtiendrez aucun des deux téléphones. Le téléphone pliable le moins cher que vous pouvez acheter en ce moment, et le seul qui mérite votre attention, est le Galaxy Z Flip, au prix de 1380 $.

La vidéo de Brownlee suit ci-dessous, et elle est certainement divertissante, car elle couvre toute l’histoire de ce canular pliable Escobar.

