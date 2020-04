L’essai gratuit de Play Pass est temporairement étendu à 30 jours

Google a lancé Play Pass l’automne dernier afin de mettre des applications premium et sans publicité entre les mains des utilisateurs d’Android avec un abonnement à faible coût. Jusqu’à présent, les nouveaux utilisateurs pouvaient profiter du service pendant deux semaines avant de devoir payer. Aujourd’hui, Google a annoncé sur Twitter qu’il étend la période d’essai gratuit de Play Pass à 30 jours.

Prenez le temps de jouer. Profitez de Google Play Pass, de vos 🎟️ à des centaines de jeux et d’applications sans publicité ni achats intégrés, pour un essai gratuit prolongé de 30 jours. L’offre se termine le 14 mai 2020. Des conditions s’appliquent. https://t.co/XV2ft1tufZ #PlayPass pic.twitter.com/SkgYHJyqT9

– Google Play (@GooglePlay) 6 avril 2020

Pendant un mois entier, vous pouvez utiliser le service Play Pass sans payer un centime. Une fois la période d’essai terminée, vous devrez débourser les frais d’abonnement mensuel de 4,99 $ pour continuer à utiliser les applications sans les payer individuellement.

Lisez aussi: Google Play Pass vs Apple Arcade: la bataille des abonnements aux applications organisées

Play Pass est un service solide qui s’améliore constamment. Maintenant, plus de gens peuvent le tester plus longtemps sans avoir à se soucier du paiement des frais d’abonnement. Cette offre se termine le 14 mai 2020, vous avez donc un peu plus d’un mois pour décider si vous voulez lui donner un coup de feu.