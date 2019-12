L'événement de dernière minute sur les économies de Best Buy regorge d'offres – voici le top 10 – .

Il ne reste que quelques jours avant Noël, mais il n'y a toujours aucune raison de paniquer même si vous n'avez pas encore terminé tous vos achats des Fêtes. Vous pensez peut-être que toutes les meilleures offres de la saison sont maintenant derrière nous, mais nous pouvons vous assurer que ce n'est pas du tout le cas. En fait, certaines des meilleures affaires que nous avons vues toute l'année sont toujours disponibles en ce moment! Les exemples incluent une remise rare de 30 $ lorsque vous achetez un Nintendo Switch avec code promo D3E2CDJ6GB6S, une Sonnette vidéo à anneau de 200 $ 2 livrée avec un spectacle d'écho à 90 $ 5 pour seulement 139 $, certains des meilleurs prix que nous avons vus cette saison sur Ampoules Philips Hue, le retour des prix du Black Friday le AirPods 2 et AirPods Pro (commandez même si elles sont en rupture de stock pour pouvoir bénéficier de la remise!), des tonnes d'offres sur Écouteurs et haut-parleurs Bose, gros rabais sur près de 100 différents Appareils et offres Amazon, une Thermostat intelligent Nest pour seulement 129 $, best-seller Connecteurs intelligents Kasa pour moins de 10 $ chacun, fantastique Offres de pot instantané avec des prix inférieurs au Black Friday, et bien plus encore.

Tous les grands détaillants proposent désormais des ventes de dernière minute qui vous font économiser beaucoup d'argent tout en livrant à temps pour Noël. Parmi eux, certaines des meilleures affaires se trouvent chez Best Buy. Attendez, avons-nous dit des offres de «dernière minute»? La grande vente d'éclatement de Best Buy qui se déroule actuellement s'appelle en fait «l'événement de dernière minute», et vous trouverez des aubaines vraiment impressionnantes d'ici la fin de la journée de mardi. Vous pouvez acheter la vente complète ici sur le site Web de Best Buy, et vous trouverez ci-dessous nos choix pour les 10 meilleures offres du jour.

Apple – AirPods avec étui de chargement (dernier modèle)

Automatiquement allumé, automatiquement connecté

Configuration facile pour tous vos appareils Apple

Accès rapide à Siri en disant Hey Siri

Appuyez deux fois pour jouer ou avancer

La nouvelle puce pour casque Apple H1 offre une connexion sans fil plus rapide à vos appareils

Charge rapidement dans le cas

Le boîtier peut être chargé à l'aide du connecteur Lightning

Son et voix riches et de haute qualité

Commutation transparente entre les appareils

Écoutez et parlez toute la journée avec plusieurs charges de l'étui de charge

Apple – AirPods avec étui de chargement (dernier modèle): 144,99 $ (économisez 15 $)

(prix plus bas et modèles plus réduits sur Amazon)

Économisez jusqu'à 100 $ sur iPads

Écran Retina de 10,2 pouces

Puce A10 Fusion

Capteur d'empreintes digitales Touch ID

Caméra arrière 8MP, caméra frontale FaceTime HD 1,2MP

Haut-parleurs stéréo

Wi-Fi 802.11ac et données cellulaires LTE de classe Gigabit²

Jusqu'à 10 heures d'autonomie de batterie³

Connecteur Lightning pour charge et accessoires

Prise en charge de Smart Keyboard et Apple Pencil¹

iPadOS avec multitâche intuitif, nouvel écran d'accueil et toutes les fonctionnalités exceptionnelles d'iOS 13

Économisez jusqu'à 100 $ sur iPads

Apple – Boîtier en aluminium gris sidéral 44 mm Apple Watch Series 5 (GPS)

GPS

Écran Retina toujours allumé

Écran 30% plus grand²

Swimproof³

Application ECG¹

Capteurs cardiaques électriques et optiques

Boussole intégrée

Élévation

SOS d'urgence

Détection de chute

S5 SiP avec un processeur double cœur 64 bits jusqu'à 2x plus rapide²

watchOS 6 avec les tendances d'activité, le suivi du cycle, les innovations en matière de santé auditive et l'App Store à votre poignet

Boîtier en aluminium

Apple – Apple Watch Series 5 (GPS) 44 mm boîtier en aluminium gris sidéral: 414,00 $ (économisez 15 $)

Amazon – Fire TV Stick avec le tout nouveau lecteur multimédia de streaming à distance Alexa Voice

Diffusez sur le grand écran avec la toute nouvelle télécommande vocale Alexa

Branchez simplement Fire TV Stick sur votre téléviseur HD et commencez à diffuser en quelques minutes.

Lancez et contrôlez du contenu avec Alexa Voice Remote. Regardez les favoris de Disney +, Apple TV +, Netflix, YouTube, Prime Video, HBO, SHOWTIME et plus encore. Diffusez gratuitement avec Tubi, IMDb TV, Pluto TV et autres.

Regardez des tubes et des émissions de télévision hollywoodiennes de Pluto TV, Tubi TV, Sony Crackle, IMDb Freedive et bien d'autres sans abonnement payant.

Diffusez des millions de chansons et utilisez votre télécommande vocale Alexa pour demander une chanson, un artiste, une liste de lecture ou contrôler la lecture via Amazon Music, Apple Music, Spotify, Pandora et iHeartRadio. Des frais d'abonnement peuvent s'appliquer.

Encore mieux avec Prime

L'adhésion Prime ouvre un monde de divertissement sur Prime Video avec des Prime Originals exclusifs et primés, des films et des émissions de télévision populaires, des événements en direct, des sports et plus encore.

Les membres Prime peuvent également s'abonner à plus de 100 chaînes, telles que STARZ, SHOWTIME, HBO et Cinemax avec Prime Video Channels – aucun câble requis et aucune application supplémentaire à télécharger.

Vous ne payez que pour les chaînes que vous souhaitez et vous pouvez annuler à tout moment. Chaque chaîne commence par un essai gratuit, il est donc facile de découvrir de nouveaux favoris.

Maison intelligente

Affichez les flux de caméras en direct sur votre téléviseur ou contrôlez les lumières, les thermostats et autres appareils intelligents pour la maison intelligente avec votre télécommande vocale Alexa. Il suffit de demander.

Simple à configurer et à utiliser

Branchez Fire TV Stick sur votre téléviseur HD, branchez-le dans la prise murale, connectez-vous à Internet et profitez-en.

Basculez facilement entre vos écouteurs et votre système audio – associez des écouteurs Bluetooth compatibles avec Fire TV pour écouter des films, des émissions de télévision et de la musique.

Pas de câble ou de satellite? aucun problème

Regardez la télévision et les sports en direct avec des abonnements à YouTube TV, Hulu avec Live TV, Sling et autres.

Regardez la télévision en direct et le sport avec des abonnements à YouTube TV, Hulu avec Live TV, Sling et autres, ou utilisez une antenne HD intérieure connectée directement à votre téléviseur pour obtenir gratuitement des réseaux de diffusion, tels que NBC et PBS.

Regardez les favoris de Netflix, YouTube, Prime Video, Disney +, Apple TV, HBO, SHOWTIME et plus encore. Diffusez gratuitement avec Tubi, IMDb TV, Pluto TV et autres.

Amazon – Fire TV Stick avec le tout nouveau lecteur multimédia de diffusion à distance Alexa Voice: 24,99 $ (économisez 15 $)

(Fire TV Stick 4K en promotion sur Amazon)

2 écrans intelligents Amazon Echo Show 5 pour 89,99 $

Voir et faire plus avec Alexa

Echo Show 5 se connecte à Alexa pour vous donner des visuels vifs sur son écran intelligent de 5,5 pouces avec un son plein et net – le tout dans un design compact qui s'adapte dans n'importe quelle pièce, dans n'importe quelle maison. Voir les paroles à l'écran avec Amazon Music.

Réglez des alarmes et des minuteries, suivez les événements en cours, vérifiez la météo et la circulation, alors que vous vous dirigez vers votre nouvelle ville.

Du divertissement pour chaque partie de votre journée

Suivez l'actualité et les faits saillants sportifs d'aujourd'hui. Regardez des bandes annonces de films. Cuisinez avec des recettes étape par étape. Voir les paroles des chansons et les pochettes d'album avec Amazon Music. C'est la taille parfaite pour ajouter du divertissement à parcourir dans n'importe quelle pièce.

Connectez-vous avec vos personnes préférées

Passez des appels vidéo mains libres vers l'application Alexa ou un autre appareil Echo avec un écran. Connectez-vous instantanément à d'autres appareils pris en charge dans votre maison ou faites une annonce vocale dans chaque pièce avec un appareil Echo pris en charge.

Conçu autour de votre vie privée

Profitez de plusieurs couches de confidentialité. Votre voix n'est diffusée sur le cloud qu'après que votre appareil a détecté le mot de réveil – Alexa.

Vous pouvez désactiver le microphone et la caméra en appuyant sur le bouton. L'obturateur intégré vous permet de couvrir facilement l'appareil photo.

Contrôlez votre maison intelligente

Gérez des appareils domestiques intelligents compatibles sur le simple écran interactif ou utilisez votre voix. Réglez les lumières et les interrupteurs, réglez les thermostats, regardez les caméras de sécurité.

Rendre les autres chevets jaloux

Utilisez la fonction d'éclairage du lever du soleil ambiant pour bien commencer la journée. Vous pouvez également choisir parmi plusieurs modèles de cadrans d'horloge amusants.

Alexa possède plus de 80 000 compétences et plus

Amazon Alexa devient toujours plus intelligent. Les compétences sont comme des applications et vous aident à en faire plus. Jouez à Jeopardy! ou apprenez quelque chose de nouveau avec wikiHow. Dites simplement: «Alexa, montre-moi des compétences.»

2 écrans intelligents Amazon Echo Show 5 pour 89,99 $

Beats by Dr. Dre – Casque d'écoute sans fil Beats Studio³ sans fil

Pure Adaptive Noise Cancelling (Pure ANC) bloque activement le bruit externe

L'étalonnage audio en temps réel préserve une expérience d'écoute premium

Jusqu'à 22 heures d'autonomie pour une lecture sans fil complète toute la journée

Puce Apple W1 pour la connectivité Bluetooth® sans fil de classe 1 et l'efficacité de la batterie

Avec Fast Fuel, une charge de 10 minutes donne trois heures de jeu lorsque la batterie est faible

Arrêt ANC pur pour le mode basse consommation offrant jusqu'à 40 heures d'autonomie

Prenez des appels, contrôlez la musique et activez Siri avec les commandes multifonctions sur l'oreille

Les coussinets supra-auriculaires doux assurent un confort prolongé et une isolation acoustique supplémentaire

Beats by Dr. Dre – Casque d'écoute sans fil Beats Studio³ sans fil: 179,99 $ (économisez 170 $)

Sony – Classe 75 ″ – LED – Série X950G – 2160p – Smart – Téléviseur 4K UHD avec HDR

Gradation locale à matrice complète

L'amélioration se traduit par une augmentation spectaculaire du contraste et de la luminosité.

Processeur X1 Ultimate

Règle le contraste, la netteté et la couleur pour une image qui ressemble à la réalité.

Voir le spectre complet de couleurs

L'affichage TRILUMINOS et le super mappage de bits HDR 4K vous montrent exactement ce que le créateur voulait. Sony reproduit les subtiles nuances de couleur, de lumière et de dégradé de l'objectif vidéo au salon.

Android TV avec Google Assistant intégré pour le contrôle vocal

Dites simplement "Hey Google" pour accéder rapidement au divertissement, contrôler les appareils intelligents, obtenir des réponses à l'écran et bien plus encore en utilisant votre voix.

Une télé de génie, une maison plus intelligente

Trouvez tous les divertissements dont vous pouvez rêver, plus rapidement que jamais. Des films et des émissions de télévision aux milliers d'applications, y compris vos jeux Android préférés, Android TV de Sony vous offre tout en un instant.

Accès aux services de streaming

Vos applications de streaming préférées comme Disney +, Netflix, Prime Video, Hulu et HBO sont intégrées pour un accès plus facile à votre contenu préféré. Connectez-vous à l'application Offre bonus de Sony pour bénéficier de promotions partenaires exclusives et de nouveaux contenus à des tarifs réduits.

Technologie X-Wide Angle

Donne au X950G des couleurs vives du monde réel sous n'importe quel angle tout en conservant plus de couleurs et de luminosité que les autres téléviseurs LED. Profitez d'une superbe image avec des couleurs incroyables de n'importe où dans la pièce.

Profitez d'un contenu Netflix de qualité studio avec le mode calibré Netflix

Ce mode a été spécialement développé pour profiter des originaux Netflix et reproduire la qualité d'image sur un téléviseur aussi brillant qu'un maître d'évaluation de studio.

Écran 74,5 ″

Assez grand pour offrir une expérience immersive à tout le monde dans la pièce.

Résolution 2160p pour des images HD à couper le souffle

Regardez des films et des émissions de télévision 4K à une résolution 4x de la Full HD et améliorez votre contenu HD actuel pour une superbe qualité d'image de niveau Ultra HD.

Regardez du contenu à plage dynamique élevée (HDR) sur votre téléviseur

Avec un téléviseur 4K compatible HDR, vous pouvez profiter de films et d'émissions de télévision HDR, en plus de tout votre contenu actuel.

Les téléviseurs LED fonctionnent bien dans toutes les conditions d'éclairage

Ils offrent également des noirs profonds de type plasma et des couleurs riches.

Son TV avancé

Deux haut-parleurs de 10 W, son surround avant S-FORCE, Dolby Atmos et DTS Digital Surround.

4 entrées HDMI pour la meilleure connexion home cinéma

HDMI haute vitesse offre une image et un son surround numérique dans un seul câble pratique. Câble HDMI non inclus.

3 entrées USB

Connectez facilement votre appareil photo numérique, caméscope ou autre périphérique USB.

Sony – Classe 75 ″ – LED – Série X950G – 2160p – Smart – Téléviseur 4K UHD avec HDR: 1999,99 $ (économisez 1000 $)

Samsung – 65 ″ Class – LED – Q60 Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV with HDR

Écran 64,5 ″

Assez grand pour offrir une expérience immersive à tout le monde dans la pièce.

100% de volume de couleur avec Quantum Dot

Plus d'un milliard de nuances de couleurs brillantes offrent notre image la plus réaliste.

Résolution 2160p pour des images HD à couper le souffle

Regardez des films et des émissions de télévision 4K à une résolution 4x de la Full HD et améliorez votre contenu HD actuel pour une superbe qualité d'image de niveau Ultra HD.

Quantum HDR 4X

Des nuances de couleurs et de détails sautent de l'écran dans les scènes sombres et lumineuses.

Processeur quantique 4K

Un processeur intelligent alimente instantanément le contenu pour des détails nets et des couleurs raffinées.

Mode ambiant

Complète votre espace en transformant un écran vierge en visuels attrayants ou en un coup d'œil.

Smart TV avec accès aux services de streaming pour d'innombrables options de divertissement

Diffusez des émissions, des films, des jeux et plus encore avec le Wi-Fi intégré et les applications intégrées du téléviseur.

Les téléviseurs LED fonctionnent bien dans toutes les conditions d'éclairage

Ils offrent également des noirs profonds de type plasma et des couleurs riches.

Motion Rate 240

Profitez d'une grande clarté de mouvement pendant les moments d'action rapide.

Son TV avancé

Deux haut-parleurs 10W.

4 entrées HDMI pour la meilleure connexion home cinéma

HDMI haute vitesse offre une image et un son surround numérique dans un seul câble pratique. Câble HDMI non inclus.

2 entrées USB

Connectez facilement votre appareil photo numérique, caméscope ou autre périphérique USB.

Samsung – 65 ″ Class – LED – Q60 Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV with HDR: 999,99 $ (économisez 200 $)

TCL – 55 ″ Class – LED – 5 Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV with HDR – Roku TV

Mode de jeu automatique

Pour l'action la plus fluide, la latence la plus faible et les meilleurs paramètres d'image pour les jeux.

Design haut de gamme

Une finition sombre, un profil mince et un bouton d'alimentation à oeil de bijou confèrent style et sophistication à votre home cinéma.

Application distante Roku gratuite

Transformez votre smartphone ou tablette en une télécommande Roku complète avec commande vocale.

Écran 54,6 ″

Assez grand pour offrir une expérience immersive à tout le monde dans la pièce.

Résolution 2160p pour des images HD à couper le souffle

Regardez des films et des émissions de télévision 4K à une résolution 4x de la Full HD et améliorez votre contenu HD actuel pour une superbe qualité d'image de niveau Ultra HD.

Regardez du contenu à plage dynamique élevée (HDR) sur votre téléviseur

Avec un téléviseur 4K compatible HDR, vous pouvez profiter de films et d'émissions de télévision HDR, en plus de tout votre contenu actuel.

Smart TV avec accès aux services de streaming pour d'innombrables options de divertissement

Diffusez des émissions, des films, des jeux et plus encore avec le Wi-Fi intégré et les applications intégrées du téléviseur.

La plate-forme intelligente Roku intégrée permet d'accéder à un monde de divertissement

Diffusez à partir de Disney +, Apple TV +, Netflix, Hulu, YouTube, Prime Video ou choisissez parmi plus de 4000 autres chaînes de diffusion en continu.

Les téléviseurs LED fonctionnent bien dans toutes les conditions d'éclairage

Ils offrent également des noirs profonds de type plasma et des couleurs riches.

240 Natural Motion

Profitez de films, de sports et de jeux vidéo rapides sans pratiquement aucun flou de mouvement.

Son TV avancé

Deux haut-parleurs de canal principal de 8 W.

4 entrées HDMI pour la meilleure connexion home cinéma

HDMI haute vitesse offre une image et un son surround numérique dans un seul câble pratique. Câble HDMI non inclus.

Profitez de l'image sous plusieurs angles

Les angles de vision horizontale et verticale à 178 ° offrent une image claire aux téléspectateurs assis près du côté de l'écran.

1 entrée USB

Connectez facilement votre appareil photo numérique, caméscope ou autre périphérique USB.

Gérez l'expérience visuelle de vos enfants

La puce V intégrée vous permet de bloquer le contenu en fonction des notes des programmes et de vérifier les notes des programmes inconnus.

TCL – 55 ″ Class – LED – 5 Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV with HDR – Roku TV: 329,99 $ (économisez 120 $)

Ordinateur portable à écran tactile 15,6 ″ HP – ENVY x360 2 en 1

Système d'exploitation Windows 10

Windows 10 ramène le menu Démarrer de Windows 7 et introduit de nouvelles fonctionnalités, comme le navigateur Web Edge qui vous permet de baliser des pages Web sur votre écran.

Écran multitouch 15,6 ″ Full HD

La résolution 1920 x 1080 offre des couleurs et une clarté impressionnantes. Touchez, touchez, glissez et tirez le meilleur parti de Windows 10. Technologie IPS pour des angles de vision larges. Rétroéclairage WLED économe en énergie.

Processeur mobile Intel® Core ™ i5-10210U de 10e génération

Plateforme ultra basse tension. Le traitement quadricœur à huit voies offre une puissance maximale à haut rendement.

Intel® Wi-Fi 6 Gig + de nouvelle génération (2 × 2)

Connectivité double bande flexible avec une plus grande fiabilité grâce à deux flux de données et antennes. Connectez-vous à un routeur Wi-Fi pour bénéficier de vitesses Wi-Fi Gigabit presque 3 fois plus rapides que le Wi-Fi 5 standard avec une réactivité améliorée pour encore plus d'appareils.

Mémoire système de 8 Go pour un multitâche avancé

RAM à large bande passante substantielle pour exécuter en douceur vos jeux et vos applications de retouche photo et vidéo, ainsi que plusieurs programmes et onglets de navigateur à la fois.

Disque SSD de 256 Go accéléré par Intel® Optane ™

Intel Optane H10 avec SSD offre un stockage rapide et accélère l'ouverture de vos programmes fréquents.

Conception rabattable et pliable à 360 °

Offre des fonctionnalités polyvalentes avec les modes ordinateur portable, public, dessus de table, présentation et tablette.

Pèse 4,52 lb et mesure 0,7 "d'épaisseur

Conception mince et légère avec lecteur DVD / CD omis pour une meilleure portabilité. Batterie lithium-ion à 4 cellules.

La sortie HDMI élargit vos options de visualisation

Connectez-vous à un téléviseur HD ou à un moniteur haute définition pour configurer deux écrans côte à côte ou simplement voir une vue d'ensemble.

Lecteur multimédia intégré pour un transfert de photos simple

Prend en charge les formats de carte mémoire SD.

Webcam HD intégrée avec microphone à double réseau

Facilite le chat vidéo avec la famille et les amis ou la téléconférence avec des collègues via Skype ou d'autres applications populaires.

Clavier rétroéclairé RVB

Vous permet de profiter d'une frappe confortable et précise, même en cas de faible éclairage.

Lecteur d'empreintes digitales intégré

Rationalise les paramètres de sécurité pour un accès rapide et sans faute de frappe.

Port supplémentaire

Prise combinée casque / microphone.

Ordinateur portable HP – ENVY x360 2 en 1 15,6 pouces à écran tactile: 629,99 $ (économisez 200 $)

