L’événement de la Saint-Valentin de Pokémon Go est arrivé!

Les détails de l’événement de la Saint-Valentin de Pokémon Go sont arrivés alors que l’événement est mis en ligne dans certains fuseaux horaires. L’événement commence le 14 février à 8 h, heure locale, et se terminera le lundi soir à 22 h. Pokémon rose apparaîtra dans la nature, dans les tâches de recherche sur le terrain et dans les œufs d’amis de 7 km.

Lors de cet événement, 7 oeufs KM comprendront:

Lickitung

Porygon

Cleffa

Igglybuff

Tyrogue

Smoochum

Luvdisc

Happiny

Audino

Alomomola

En parlant d’Audino et d’Alomomola, ces deux-là apparaîtront également dans la nature. Ils seront tous les deux rares, seuls les formateurs les plus chanceux les trouveront. Ils seront toujours disponibles après l’événement mais resteront incroyablement rares. Voyant également des taux accrus lors de cet événement, Shiny Happiny éclosera à partir de 7 KM Eggs et Shiny Chansey apparaîtra dans la nature.

Il y aura un Lickitung Raid Day lors de cet événement le samedi 15 février de 14h à 17h, heure locale. Lickitung prendra le relais des Raids Quatre Etoiles et connaîtra le mouvement exclusif: Body Slam, et il aura une chance d’être Brillant. Pendant ce temps, les formateurs pourront collecter cinq passes de raid quotidiennes supplémentaires à partir des tours de photodisque PokéStop. Les entraîneurs ne peuvent détenir qu’un seul passage à la fois, alors assurez-vous de les utiliser pour combattre Lickitung pendant qu’ils sont disponibles. En plus de tout cela, il y aura des vêtements spéciaux sur le thème de Luvdisc dans la boutique de styles d’avatars pour que vous puissiez vous habiller pour l’occasion.

Êtes-vous excité pour les festivités de la Saint-Valentin? Envoyez-nous un commentaire ci-dessous et assurez-vous de consulter notre Pokédex complet, ainsi que nos nombreux guides Pokémon Go pour que vous puissiez vous aussi devenir un maître Pokémon!