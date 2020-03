L’événement de lancement de l’iPhone 9 aurait été annulé en raison de problèmes de coronavirus – .

L’iPhone 9 d’Apple (iPhone SE 2) est l’un des produits les plus attendus du premier semestre, un appareil qui coûterait 399 $ et aurait la même puce de série A puissante que l’iPhone 11.

Selon les rumeurs, Apple prévoyait de dévoiler l’iPhone 9 et d’autres nouveaux produits lors d’un événement médiatique en mars, qui devrait maintenant être annulé en raison de problèmes de coronavirus.

La bonne nouvelle est qu’Apple dévoilera soi-disant de nouveaux produits ce mois-ci même sans une conférence de presse appropriée, bien que le moment de la publication ne soit pas clair.

Apple avait prévu un événement médiatique en mars pour l’iPhone 9, selon plusieurs rapports au cours des derniers mois, mais les craintes croissantes liées aux coronavirus ont peut-être convaincu la société d’annuler la conférence de presse. Cela ne veut pas dire que le nouvel iPhone abordable sera présenté aux côtés d’autres produits Apple selon la rumeur. Mais Apple peut tout faire via des communiqués de presse réguliers, tout comme il le fait avec des produits plus bas au lieu d’organiser un événement.

L’iPhone 9, également connu sous le nom d’iPhone SE 2 ou même simplement «iPhone», est un successeur de l’iPhone 8 avec exactement le même design que l’iPhone 8, bouton Touch ID inclus. Cependant, l’appareil devrait comporter la même puce que la série iPhone 11, ce qui devrait rendre l’iPhone 9 encore plus puissant que la plupart des téléphones phares Android cette année, y compris le Galaxy S20 ou le Pixel 4. La meilleure chose à propos de l’iPhone 9 est le prix annoncé, 399 $. C’est un excellent prix pour un appareil aussi bon que les modèles iPhone 11 plus chers, bien qu’Apple ne l’ait pas encore confirmé.

Selon les rumeurs, Apple dévoilerait un tas d’autres nouveaux produits ce printemps au-dessus du nouvel iPhone abordable, y compris une nouvelle génération d’iPad Pro, un MacBook Pro 13,3 pouces mis à jour, les écouteurs sans fil Powerbeats4 qui ont fui aujourd’hui et un nouvel Apple TV , Juste pour en nommer quelques-uns.

Le leader de FrontPageTech Jon Prosser, qui a récemment déclaré que l’iPhone 9 sera appelé simplement «iPhone» et a divulgué plusieurs produits Apple inédits qui sont apparus dans le système interne de Target, a déclaré sur Twitter que l’événement d’Apple pourrait être annulé.

Selon une source d’Apple:

L’événement d’Apple en mars est officiellement annulé / ne se produit pas.

Permettez-moi de le confirmer avec quelques autres sources. Restez à l’écoute…

– Jon Prosser (@jon_prosser) 8 mars 2020

C’est selon une seule source, et Prosser a dit qu’il cherchait une confirmation. Dans un tweet de suivi, il a déclaré que de nouveaux produits seront toujours annoncés et publiés dans les deux cas.

Gardez à l’esprit – les produits seront toujours annoncés / publiés dans les deux cas.

– Jon Prosser (@jon_prosser) 8 mars 2020

Prosser a prouvé qu’il pouvait avoir accès à de véritables informations internes à Apple en publiant une note de service de Tim Cook sur le coronavirus aux employés, un message qui est apparu dans d’autres rapports sur la réponse d’Apple à l’épidémie de coronavirus.

Comme indiqué à l’origine par @markgurman, Tim Cook a envoyé une note aux employés leur disant qu’ils peuvent travailler à domicile cette semaine. Appelle la situation du coronavirus «difficile» et «sans précédent».

Merci à une de mes sources, voici le mémo complet, daté du 3/07/2020: pic.twitter.com/cp2zcmkqQd

– Jon Prosser (@jon_prosser) 8 mars 2020

L’annonce de nouveaux produits est une chose, mais leur expédition en est une autre. L’épidémie de COVID-19 pourrait retarder davantage l’iPhone 9 et même l’iPhone 12 plus tard cette année, selon un rapport de Bloomberg, car le virus peut affecter la fabrication de pièces ainsi que les voyages vers et depuis la Chine. Apple devrait dévoiler la nouvelle série d’iPhone en septembre comme d’habitude, mais les ventes en magasin pourraient connaître des retards d’un mois, voire plus.

