L’événement de lancement de OnePlus Nord est prévu pour le 21 juillet

Grâce à un tweet supprimé depuis par le leaker fiable Ishan Agarwal, nous savons maintenant quand le OnePlus Nord sera dévoilé. Ce sera un événement numérique avec une expérience AR qui y sera annexé et qui prendra apparemment le jeu le 21 juillet, un peu plus tard que la rumeur précédente.

On ne sait pas si Agarwal a été invité à promouvoir l’événement, mais a accidentellement tweeté les informations trop tôt, ou s’il s’agissait d’une décision intentionnelle de créer un battage médiatique – tout est possible en ce qui concerne OnePlus. Heureusement, quelqu’un chez XDA Developers a pu capturer le tweet avant qu’il ne soit supprimé (ci-dessous) et @smasithick a également conservé son contenu.

Annonces :

Une invitation physique dans les images ci-jointes indique que le OnePlus Nord est « Conçu pour être expérimenté le 21 juillet » avec le « premier lancement de smartphone AR au monde ». L’URL nord.oneplus.com/NordAR est également partagée, c’est donc là que la révélation AR sera accessible. OnePlus a construit un battage médiatique pour le nouveau téléphone pour ce qui semble éternel maintenant, il est donc bon d’avoir une date probable pour le dévoilement.

Au moment où il arrivera enfin, nous saurons probablement tout ce qu’il y a à savoir sur le combiné abordable. Il coûtera moins de 500 $, sera compatible 5G et sera publié principalement en Inde et en Europe, avec seulement des quantités limitées atteignant les États-Unis dans le cadre d’un programme bêta spécial.