L’événement de lancement du OnePlus 8 se déroulera comme prévu alors que les détails de la caméra fuient

Une fuite massive la semaine dernière a révélé presque toutes les spécifications clés des prochains smartphones OnePlus 8 et 8 Pro. Des spécifications d’appareil photo plus détaillées pour le OnePlus 8 Pro ont maintenant été divulguées, ainsi que des rendus officiels montrant le OnePlus 8 en trois variantes de couleur.

# OnePlus8Pro pour inclure 48MP IMX689 comme capteur principal (F / 1.78), 48MP IMX586 Ultra-Wide (F / 2.2) et 120 ° FOV. Téléobjectif 8MP (F / 2,44) avec zoom optique 3X et numérique 30X + filtre couleur 5MP. Nouveau mode Portrait de nuit, vidéo «3-HDR», effets cinématiques et meilleur OIS! https://t.co/2EfheWwNr8 pic.twitter.com/kVfZcfk5BQ

– Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 29 mars 2020

Le OnePlus 8 Pro aura une configuration à quatre caméras à l’arrière, avec le même capteur principal Sony IMX689 avec un objectif d’ouverture f / 1,78 que le Find X2 Pro d’OPPO. Le capteur principal 48MP sera accompagné d’un capteur Sony IMX586 48MP avec un objectif ultra grand-angle offrant un champ de vision de 120 degrés. Le téléobjectif 8MP offrira un zoom optique 3x, ainsi qu’un zoom numérique 30x. De plus, le téléphone comportera également un “filtre couleur” de 5 MP. En plus du matériel photo amélioré, Agarwal affirme que le produit phare à venir viendra avec un nouveau mode portrait de nuit, une vidéo “ 3-HDR ”, des effets cinématiques et un OIS amélioré.

Les rendus divulgués partagés par WinFuture nous donnent un aperçu clair de la superbe variante de couleur “Interstellar Glow” du OnePlus 8. Pour les consommateurs qui aiment garder les choses sous-estimées, le OnePlus 8 standard sera également proposé en “Onyx Black” et “Glacial” Vert.”

Ce sont des moments difficiles pour nous tous, et j’ai été peiné de voir comment la pandémie s’est déroulée et a déjà fait tant de mal, directement et indirectement (1/4)

– Pete Lau (@PeteLau) 29 mars 2020

Alors que plusieurs rumeurs ont affirmé que les téléphones de la série OnePlus 8 pourraient faire leurs débuts mondiaux le 15 avril, OnePlus n’a pas encore confirmé de date. Cependant, le PDG de OnePlus, Pete Lau, a maintenant confirmé que les téléphones seront annoncés “bientôt”. Lau a ajouté que la date de lancement avait été repoussée trois fois en raison de problèmes de coronavirus, mais la société a maintenant décidé de “progresser”.