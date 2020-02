L’événement Pokémon Sword & Shield Mewtwo Max Raid est en direct – et Amazon réduit les deux jeux – .

Si vous avez une Nintendo Switch, vous devez certainement savoir qu’un nouvel événement Max Raid a commencé dans Pokemon Sword et Pokemon Shield. Tout d’abord, ce sont les deux jeux Pokémon les plus populaires en ce moment. Deuxièmement, tout le monde en parle. Pour aider à célébrer le jour de Pokémon, le légendaire Mewtwo apparaîtra dans les tanières Max Raid pendant une courte période, et trois Pokémon de départ le rejoindront: Bulbasaur, Charmander et Squirtle. Si vous parvenez à les vaincre, vous obtiendrez de superbes récompenses, et les gens en parleront sur les réseaux sociaux.

Bien sûr, rien de tout cela n’a d’importance si vous êtes dans le noir parce que vous n’avez pas Pokemon Sword ou Pokemon Shield.

Tout le monde sait à quel point les jeux Pokemon sont amusants, et des événements comme ce nouveau Max Raid sont des moyens incroyables d’ajouter de nouvelles expériences aux jeux après leur sortie initiale. Mais vous ne pouvez évidemment pas l’apprécier si vous ne possédez aucun des deux titres, c’est peut-être pourquoi Amazon propose actuellement les premières remises que nous avons vues depuis longtemps sur les deux titres. Chacun coûte généralement 60 $, mais vous pouvez économiser jusqu’à 10,50 $ si vous les achetez aujourd’hui. Vous trouverez Pokemon Sword pour Nintendo Switch en vente pour 49,49 $ en ce moment sur Amazon, tandis que Pokemon Shield pour Nintendo Switch peut être acheté pour aussi peu que 54,14 $ si vous creusez dans la section «autres vendeurs» et que vous ne vous souciez pas de Prime livraison. Ces offres ne dureront certainement pas longtemps, alors profitez-en pendant que vous le pouvez et assurez-vous de regarder l’événement Max Raid!

Il existe également de nombreux autres jeux Nintendo Switch en vente aujourd’hui avec des remises encore plus importantes, alors assurez-vous de les consulter sur Amazon avant de conclure ces offres.

Épée Pokémon – Nintendo Switch

Une nouvelle génération de Pokémon arrive sur la console Nintendo Switch

Devenez un dresseur de Pokémon et embarquez pour un nouveau voyage dans la nouvelle région de Galar

Choisissez parmi l’un des trois nouveaux Pokémon partenaires: Grookey, Scorbunny ou Sobble

Dans cette toute nouvelle aventure, vous rencontrerez des Pokémon nouveaux et familiers en attrapant, en combattant et en échangeant des Pokémon tout en explorant de nouvelles zones et en découvrant une toute nouvelle histoire

Préparez-vous pour la prochaine aventure Pokémon dans les jeux Pokémon Sword et Pokémon Shield

Bouclier Pokémon – Nintendo Switch

De nouvelles entrées dans la série principale de RPG Pokémon arrivent simultanément sur Nintendo Switch fin 2019

Les jeux Pokémon Sword et Pokémon Shield se déroulent dans la nouvelle région de Galar

Galar est une vaste région aux environnements divers – une campagne idyllique, des villes contemporaines, une forêt épaisse et des montagnes escarpées et enneigées

Les fans auront l’occasion de visiter les gymnases de la région de Galar dans leur quête pour devenir champion

Pokémon, partenaire nouvellement découvert, se joint à cette nouvelle itération des jeux – Grookey, Scorbunny et Sobble

