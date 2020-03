L’expédition “ essentielle ” d’Amazon comprend apparemment chacun de ses produits

Amazon a pris la mesure très inhabituelle de retarder les expéditions d’articles non essentiels la semaine dernière, mais nous vivons à une époque inhabituelle alors que le coronavirus balaie le monde. Cela a du sens, cependant. Vous voulez que les gens puissent obtenir de la nourriture, des vêtements, des fournitures médicales et d’autres produits essentiels. Cependant, les produits technologiques d’Amazon semblent également essentiels. Des appareils tels que Fire TV, haut-parleurs Echo et Ring Doorbell sont tous expédiés immédiatement, tandis que les produits concurrents sont le plus souvent retardés jusqu’à fin avril.

Obtenir des produits à votre porte dans un jour ou deux nécessite beaucoup de prouesses logistiques, et Amazon a commencé à suspendre les expéditions non essentielles vers ses entrepôts plus tôt ce mois-ci. Le retard subséquent dans les expéditions aux utilisateurs en est probablement le résultat. Nous n’excluons pas qu’Amazon ait simplement stocké ses produits dans des emplacements clés pour faciliter les livraisons rapides, mais d’autres entreprises n’ont pas eu l’occasion de le faire – dans la catégorie après catégorie, les produits d’Amazon sont expédiés dans quelques jours tandis que les principaux concurrents ont gagné ne restez pas dehors pendant un mois. Par exemple, tous les téléviseurs Fire d’Amazon arrivent dans quelques jours, mais la plupart des boîtes Roku ne seront pas expédiées avant des semaines. Des haut-parleurs intelligents comme l’Echo Dot et la 3e génération Echo? À votre porte après-demain. Pendant ce temps, de nombreux autres haut-parleurs intelligents sur Amazon sont retardés.

Cette tendance s’étend également aux différentes marques qu’Amazon a englouties au fil des ans. Si vous voulez une sonnette vidéo, Amazon vous enverra immédiatement le Ring. Les principales options concurrentes d’Arlo et d’Eufy sont «non essentielles». De même, d’autres caméras Ring et les caméras économiques d’Amink appartenant à Amazon sont désormais livrées. Nest et Wyze? Différé. Le système WiFi maillé Eero d’Amazon est maintenant disponible, mais de nombreux routeurs populaires de Netgear, TP-Link et Linksys sont repoussés à la fin avril.

Il y a quelques catégories de produits qu’Amazon semble avoir jugées essentielles là où il n’y a pas de disparité. Par exemple, la plupart des tablettes sont expédiées immédiatement car les gens en ont besoin pour le travail et l’école. La plupart des haut-parleurs et écouteurs, y compris les options d’Amazon, sont expédiés sans délai. Pourtant, il y a tellement d’endroits où Amazon a un avantage suspect sur la concurrence pendant cette période d’expédition «essentielle». Pas un seul produit Amazon n’est pas essentiel? J’en doute énormément. Mais bon, si vous voulez des trucs sur Amazon, je suppose que ça marche bien.