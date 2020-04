LG déclare que AirPlay 2 et HomeKit arriveront sur certains modèles de téléviseurs 2018 plus tard cette année

Dans un document d’assistance, LG a indiqué qu’il prévoyait d’ajouter la prise en charge d’AirPlay 2 et de HomeKit à certains de ses téléviseurs intelligents 2018 d’ici octobre 2020, y compris les modèles LCD avec “SK” ou “UK” au nom et les modèles OLED avec “B8” par “Z8” dans le nom.

AirPlay 2 et HomeKit seront déployés avec une mise à jour logicielle dans la plupart des pays, à l’exception de la Chine, de l’Iran, du Soudan, de la Syrie et du Venezuela.

AirPlay 2 permettra aux utilisateurs de diffuser des vidéos, de la musique, des podcasts et plus directement depuis un iPhone, iPad ou Mac vers un téléviseur intelligent LG compatible, sans Apple TV nécessaire. Et avec la prise en charge de HomeKit, les utilisateurs peuvent facilement contrôler la puissance, le volume, la source et plus encore du téléviseur à l’aide de Siri ou de l’application Home sur iPhone, iPad et Mac.

LG a initialement déclaré que AirPlay 2 et HomeKit seraient limités à ses modèles de téléviseurs 2019 et plus récents, car il ne pouvait pas “garantir” une “expérience utilisateur transparente” sur les anciens modèles, ce qui a conduit plus de 20000 personnes à demander à la société de reconsidérer.

LG a précédemment déclaré que certains téléviseurs 2018 auront également accès à l’application Apple TV plus tard cette année.

(Merci, Devon!)

