LG et ZTE annulent les événements MWC sous le spectre du coronavirus

La nouvelle épidémie de coronavirus qui a infecté plus de 20 000 personnes, tué des centaines de personnes et mis des millions de personnes en Chine en quarantaine affecte de plus en plus les déplacements non seulement à l’intérieur, mais aussi à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Les pays voisins gèrent eux-mêmes les cas et les décès. Tout cela pourrait jeter une clé dans le Mobile World Congress alors que le salon devrait commencer à Barcelone le 24 février. Deux principaux participants, LG et ZTE, ont annoncé qu’ils ne seraient pas là.

VentureBeat rapporte spécifiquement que ZTE, basé en Chine, annule sa conférence de presse au MWC le 25 février. Il devait lancer son smartphone phare en 2020, l’Axon 10s Pro compatible 5G, et démontrer sa propre infrastructure 5G lors de l’événement. Pour le moment, cependant, la société doit toujours exposer sur le sol du salon et devrait co-organiser un panel 5G.

Cet après-midi, cependant, LG a annoncé qu’elle avait annulé tous ses plans de Barcelone par considération pour la santé des employés alors qu’elle continuait de surveiller l’épidémie.

La GSM Association, qui organise trois conventions annuelles sous l’égide de la MWC, dit qu’elle prévoit de poursuivre son spectacle à Barcelone et a décrit les mesures supplémentaires qu’elle prend pour protéger les participants – y compris plus de personnel médical, une politique de non-poignée de main et un microphone protocole de commutation pour les locuteurs – et a suggéré que les visiteurs se préparent à une auto-quarantaine potentielle si nécessaire.

De nombreux fournisseurs chinois peuvent également avoir besoin de quitter ou ont déjà annulé leurs réservations de décrochage, car le virus devrait atteindre son pic d’influence vers la fin avril ou début mai.