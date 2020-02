LG et ZTE se retirent en raison d’une menace de coronavirus

Le MWC 2020 se poursuivra fin février à Barcelone, en Espagne. Cependant, au moins deux grandes sociétés de smartphones ont annoncé qu’elles ne participeraient pas au salon en raison de la menace actuelle des coronavirus.

Dans un communiqué de presse envoyé aux médias, LG a annoncé qu’en raison de problèmes de sécurité liés à l’épidémie de coronavirus sur les employés de la société et le grand public, il a décidé de se retirer de l’exposition et de la participation au MWC 2020. LG a déclaré que sa décision «empêcherait exposer inutilement des centaines d’employés de LG aux voyages internationaux, ce que la plupart des experts de la santé ont conseillé. »Il a ajouté qu’il prévoyait de révéler ses plans de smartphone 2020 dans des événements distincts dans un avenir proche.

LG devait révéler le LG V60 ThinQ avec un écran secondaire, ainsi que le LG G9 ThinQ lors du MWC 2020.

Dans une déclaration envoyée à The Verge, ZTE a également confirmé qu’elle ne tiendra pas d’événement de presse pendant le MWC 2020. Une des raisons de cette décision, selon un porte-parole de l’entreprise, était que certains employés de ZTE étaient déjà aux prises avec des visas et des voyages. retards à Barcelone. Le porte-parole a ajouté que ZTE a tendance à “être une entreprise trop courtoise et ne veut tout simplement pas mettre les gens mal à l’aise”.

Malgré le retrait de ces deux sociétés du salon, la GSM Association, organisatrice du MWC, va de l’avant avec le salon. Dans un communiqué publié aujourd’hui, la GSMA a déclaré qu’elle prenait des précautions supplémentaires pour les participants en ce qui concerne la menace des coronavirus. Cela comprend une augmentation des zones de nettoyage et de désinfection du salon, y compris les zones de restauration, les surfaces, les mains courantes, les salles de bain, les entrées / sorties, etc. Il y aura également une augmentation du soutien médical, plus de signalisation pour alerter les participants sur la menace pour la santé, et même demander aux gens d’adopter une politique «sans poignée de main» lors de la CMM 2020.