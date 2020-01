LG G9 ThinQ: tout ce que nous savons jusqu’à présent

La division des smartphones de LG a connu des difficultés considérables au cours des dernières années. Bien que la société publie du matériel décent, les prix sont généralement trop élevés et son bilan avec les mises à jour logicielles est médiocre. Dans cet esprit, beaucoup monte sur le prochain LG G9 ThinQ, le prochain produit phare de la société.

Nous ne connaissons pas encore une tonne sur le G9, mais nous avons suffisamment d’informations convaincantes pour créer une rumeur. Ci-dessous, vous trouverez tout ce que nous savons (ou pensons savoir) à ce jour sur le G9.

LG G9 ThinQ: nom et date de sortie

LG respecte la convention de dénomination de la série G depuis 2013 avec le lancement du LG G2. Bien sûr, il a ajouté la marque «ThinQ» très ridiculisée en 2018 pour le LG G7 ThinQ, mais il n’y a aucune raison de penser que l’appareil de cette année sera connu comme autre chose que le LG G9 ThinQ.

Bien sûr, Samsung a modifié sa convention de dénomination de manière assez significative cette année avec la série Samsung Galaxy S20, donc tout est possible. Cependant, pour le moment, nous parions que le LG G9 est ce que LG annoncera bientôt.

En ce qui concerne la date de sortie, LG a lancé le produit phare de l’année dernière, le LG G8 ThinQ, juste avant le lancement officiel du Mobile World Congress. En tant que tel, il est raisonnable de supposer que la société lancera le G9 au cours de la même période cette année, ce qui se produit fin février 2020.

Nous apprendrons probablement une date de lancement exacte pour le téléphone dans les prochaines semaines.

LG G9 ThinQ: conception

Grâce à la source fiable @OnLeaks (via Cash Karo), nous avons déjà quelques rendus divulgués à quoi ressemblera probablement le LG G9 ThinQ. Certes, des rendus tels que ceux-ci peuvent être erronés de temps en temps, mais l’idée générale est probablement exacte.

Voyez par vous-même les rendus ci-dessous ou regardez le clip YouTube ci-dessus:

Dès le départ, le LG G9 est un peu différent du LG G8 de l’année dernière. La grande encoche a disparu avec une encoche de style goutte d’eau à sa place. Le module de caméra arrière est plus large et comprend plus d’objectifs et le capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière a disparu.

Ces détails nous permettent de déduire certaines choses sur l’appareil en ce qui concerne les spécifications et les fonctionnalités – voir la section suivante pour en savoir plus.

Pour ce que cela vaut, le dirigeant de LG, Ken Hong, a qualifié les rendus divulgués de «faux» et de «tristes». Hong a également contesté l’exactitude et la légitimité des rendus @OnLeaks publiés l’année dernière pour le LG G8 – qui s’est avéré être pratiquement mort. . En d’autres termes, malgré les déclarations contraires de LG, il y a fort à parier que le LG G9 ThinQ sera très proche des images ci-dessus.

LG G9 ThinQ: spécifications et caractéristiques

Pour l’instant, tout ce que nous avons à faire pour le LG G9 ThinQ, c’est les rendus divulgués ci-dessus. Cependant, nous pouvons en déduire un peu de ces rendus, des entrées passées dans la série G et des récentes déclarations de LG sur son activité de smartphone.

D’après les rendus ci-dessus, nous pouvons voir que le capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière a disparu. Cela nous porte à croire que l’appareil comportera plutôt un capteur d’empreintes digitales (probablement optique) à l’écran. LG pourrait également choisir d’utiliser uniquement le déverrouillage du visage, ce que Google a fait avec le Pixel 4. Cependant, l’encoche en forme de goutte d’eau à l’avant du LG G9 nous laisse croire que ce ne sera pas le cas, car il faudrait d’être beaucoup plus de capteurs pour sécuriser un système de déverrouillage facial.

Les rendus du LG G9 ThinQ nous donnent beaucoup d’informations sur lesquelles spéculer.

Nous pouvons également voir la prise casque sur le G9. Avec l’abandon par Samsung du port 3,5 mm sur ses gammes phares Galaxy S et Galaxy Note, LG est l’une des très rares sociétés à encore lancer des produits phares avec le port hérité. La présence de la prise casque nous porte à croire que LG continuera à inclure son populaire Quad DAC pour une meilleure qualité audio.

Les rendus semblent montrer quatre objectifs sur la configuration de la caméra arrière, et le module de la caméra semble légèrement dépasser de l’arrière. C’est un grand changement par rapport au LG G8, car ce téléphone n’avait que deux lentilles arrière et elles étaient toutes alignées avec le corps. Il est possible que LG doive rendre le module de caméra plus épais pour accueillir les objectifs supplémentaires.

Une dernière chose à propos des rendus: cet appareil ressemble beaucoup au LG G8X ThinQ, que vous pouvez voir en haut de cette section. Cet appareil est livré avec un deuxième écran que vous pouvez éventuellement utiliser pour transformer l’appareil en un pseudo-pliable. LG pourrait-il envisager d’offrir un système similaire avec le G9?

En passant des rendus, il est à peu près acquis que le LG G9 ThinQ sera lancé avec le dernier et le plus grand processeur de smartphone, le Qualcomm Snapdragon 865. Tous les produits phares de LG dans la gamme G incluent les derniers de la série 800 de Qualcomm, donc il serait très surprenant qu’il ne soit pas inclus ici.

Enfin, nous avons quelques déclarations du PDG de LG discutant de certains «facteurs wow» qui seront inclus avec les téléphones 2020 de l’entreprise. Ces «facteurs wow» sont censés être si cool qu’ils ramèneront la division mobile de LG à la rentabilité. Ce sont de grands mots, mais nous nous demandons encore ce que pourraient être ces nouvelles fonctionnalités. À ce stade, la seule chose qui va vraiment pousser LG à réussir à nouveau est de baisser les prix de lancement de ses téléphones. Cela nous amène à la section suivante.

LG G9 ThinQ: Prix et disponibilité

LG a lancé le G8 en 2019 avec un prix catalogue de 820 $. Bien que ce ne soit certainement pas le smartphone le plus cher de 2019, cela a mis l’appareil en concurrence avec les principaux produits phares tels que le Samsung Galaxy S10. Pendant ce temps, les téléphones avec des spécifications et des fonctionnalités similaires au LG G8 sont sortis avec des prix beaucoup plus bas.

Si LG veut que ses téléphones réussissent à nouveau, il doit enfin admettre qu’il n’est plus en concurrence avec Samsung et Apple. Au lieu de cela, il est en concurrence avec OnePlus, Xiaomi et d’autres sociétés ancrées dans le marché de milieu de gamme.

Cela étant dit, nous n’avons pas la moindre idée de ce que LG voudra facturer pour le LG G9 ThinQ. Cependant, s’il pense qu’il peut pousser le prix courant dans la fourchette de 900 $, cela ne réussira probablement pas. En espérant que le G9 démarre à un prix très compétitif, peut-être même sous 750 $.

En ce qui concerne la disponibilité, la série G de LG est généralement disponible auprès des quatre principaux opérateurs sans fil aux États-Unis et se rend généralement dans la plupart des pays du monde. Nous ne voyons aucune raison pour laquelle cette année serait différente, alors attendez-vous à ce que le G9 soit facile à obtenir, peu importe où vous vivez.

Voilà toutes les informations que nous avons sur le LG G9 ThinQ jusqu’à présent! Revenez souvent pour voir si de nouvelles rumeurs sont ajoutées à la collection. En attendant, faites-nous savoir ce que vous pensez du LG G9 jusqu’à présent dans les commentaires ci-dessous!