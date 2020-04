LG Pay – Tout ce que vous devez savoir

LG Pay est un service de paiement numérique mobile de LG. Il n’est disponible que sur quelques appareils en ce moment et il n’est devenu disponible que récemment en dehors de la Corée du Sud. Le service est très similaire à Samsung Pay avec la prise en charge des paiements NFC ainsi que des MST (transmissions magnétiques sécurisées) pour imiter les cartes de débit et de crédit réelles. LG utilise WMC (Wireless Magnetic Communication) pour cette astuce. C’est encore assez nouveau, mais c’est déjà une option décente en fonction de votre configuration financière. Voici tout ce que vous devez savoir sur LG Pay.

Comment fonctionne LG Pay?

LG Pay fonctionne de manière très similaire à d’autres services de paiement mobile. Les informations de votre carte de paiement sont stockées dans un jeton sécurisé et ne sont accessibles que temporairement par des mots de passe à usage unique. Vous pouvez utiliser le déverrouillage du visage, l’empreinte digitale ou un code PIN. L’application utilise ensuite un numéro de carte virtuelle sur le terminal de paiement à la place de votre numéro de carte réel. Le processus ajoute un peu de sécurité supplémentaire. Google et Apple utilisent des serveurs cryptés, mais tous utilisent la méthode du mot de passe à usage unique avec des numéros de cartes virtuelles.

Disponibilité par pays et appareils pris en charge

Malheureusement, LG Pay n’est disponible que dans deux pays, les États-Unis et la Corée du Sud. LG cherche apparemment à se développer davantage, mais les progrès sont un peu lents et nous n’avons rien entendu de nouveau depuis un certain temps. Même aux États-Unis, le service n’a été lancé que fin 2019 sur un seul appareil. Cela peut être un long déploiement pour vous, les gens internationaux.

Actuellement, LG Pay (avec sa technologie WMC) fonctionne sur les appareils suivants:

Oui, c’est une liste assez courte, mais nous nous attendons à ce qu’elle s’étende à mesure que LG publie davantage de téléphones.

Comment configurer LG Pay

Heureusement, le processus de configuration est assez simple et il n’y a pas une tonne d’étapes. Vous pouvez ajouter des cartes de paiement, des cartes-cadeaux et des cartes de fidélité à LG Pay directement via l’application. Nous allons passer en revue chaque méthode ci-dessous.

Ajoutez une carte de débit ou de crédit à LG PayOpen le LG Pay application sur votre appareil. Si vous ne l’avez pas, vous pouvez le télécharger depuis Google Play. Bouton Plus dans le coin supérieur droit Alignez votre carte de crédit ou de débit avec le rectangle de l’appareil photo pour que LG Pay entre automatiquement le numéro de la carte et la date d’expiration. Sur l’écran suivant, ajoutez votre code CVC / CVV et appuyez sur Suivant.Optionnel – Robinet Entrer manuellement pour saisir vous-même les détails de votre carte. Frappé Suivant lorsque vous avez terminé, LG Pay vous demandera alors votre adresse de facturation et votre code postal. Remplissez les informations demandées par l’application. Vérifiez également et assurez-vous que Nom sur la carte la section est exacte. Frappé Suivant quand vous avez terminé.Remarque – Si LG Pay ne prend pas en charge votre banque, vous recevrez à ce stade un avis vous informant que votre carte ne peut pas être ajoutée à LG Pay avec un lien vers les émetteurs pris en charge. Si vous ne recevez pas cet avis, continuez vers l’avant. L’application vous montrera un accord de conditions de service. Vous devez faire défiler vers le bas au moins une fois avant de pouvoir Se mettre d’accord Le bouton LG Pay doit maintenant effectuer une étape de vérification de la carte. Sélectionnez si vous souhaitez recevoir le code via email, SMS, ou par appeler votre banque. Nous recommandons la méthode SMS car c’est la méthode la plus simple et la moins intrusive. Appuyez sur la méthode que vous souhaitez continuer.Entrez la case du code de vérification dans l’application et appuyez sur le Vérifier bouton. Veuillez noter que la réception d’un code de vérification peut prendre un certain temps. Soyez patient, enfin assurez-vous que Ajouter à LG PayQuick est activée si vous souhaitez accéder rapidement à cette carte à l’avenir et appuyez sur le Terminé Vous pouvez désormais utiliser votre carte pour effectuer des achats via LG Pay. Nous expliquerons comment configurer LG PayQuick dans le Comment utiliser LG Pay ci-dessous.Ajoutez une carte-cadeau à LG PayIn le LG Pay application, appuyez sur Cartes cadeaux sur la page d’accueil. Bouton Plus dans le coin supérieur droit.Si vous avez déjà une carte-cadeau, appuyez sur le Enregistrer la carte cadeau option. Le tutoriel pour acheter une carte-cadeau est ci-dessous. Parcourez la liste pour trouver le détaillant de votre carte-cadeau. Il y a aussi une barre de recherche pour votre commodité. Sélectionnez le détaillant pour continuer.Remarque – Si le détaillant de votre carte-cadeau n’est pas répertorié, il n’est pas pris en charge. Il n’y a rien d’autre que vous puissiez faire pour le moment. Si vous avez trouvé votre revendeur, veuillez continuer. Entrez les détails de la carte comme demandé. Frappez le Terminé Pour enregistrer la carte, ouvrez-la dans l’application LG Pay et demandez au caissier de scanner le code-barres.Remarque – LG Pay ne peut pas suivre le solde de votre carte et ne peut suivre que les transactions effectuées dans LG Pay. Vous pouvez consulter la FAQ de LG pour plus d’informations sur les cartes-cadeaux. Achetez une carte-cadeau sur LG PayRépétez les trois premières étapes de Ajouter une carte cadeau ci-dessus, mais cette fois, sélectionnez Achetez des cartes-cadeaux Une liste de détaillants apparaîtra. Parcourez la liste (ou recherchez) le détaillant que vous voulez et appuyez dessus. Sur l’écran suivant, remplissez les détails, y compris le montant et si cette carte-cadeau est pour vous ou pour quelqu’un d’autre.Si vous sélectionnez «Pour moi-même» – Entrez le montant et appuyez sur le Acheter dans le coin inférieur droit. Saisissez votre empreinte digitale ou votre code PIN pour LG Pay pour finaliser l’achat. La carte est désormais disponible dans l’application LG Pay. Ouvrez simplement l’application, trouvez la carte et demandez au caissier de scanner le code-barres.Si vous sélectionnez «Pour quelqu’un d’autre» – Entrez le nom et le numéro de téléphone portable du destinataire avec un bref message (tous requis). Appuyez sur le Acheter en bas à droite. L’application vous montrera ce que vous allez acheter et où vous comptez l’envoyer. Assurez-vous que tous les détails sont corrects et assurez-vous que les cartes-cadeaux ne sont ni remboursables ni remboursables. Frappez le Acheter Saisissez votre empreinte digitale ou le code PIN LG Pay pour finaliser l’achat. Le destinataire recevra un MMS avec des instructions sur la façon d’échanger et d’activer sa nouvelle carte-cadeau.Remarque – Le destinataire dispose de 30 jours pour recevoir et activer la carte. LG Pay renverra le code de la carte-cadeau. S’ils ne l’échangent pas dans les 30 jours, cela devient votre carte-cadeau. Cliquez ici pour consulter la FAQ de LG sur les cartes-cadeaux.

Ajoutez une carte de fidélité à LG PayOpen le LG Pay l’application et appuyez sur le Fidélité option sur la page d’accueil. Appuyez sur le Bouton Plus dans le coin supérieur droit. Une interface utilisateur de caméra s’ouvre. Centrez le code-barres de votre carte de fidélité dans le rectangle de l’appareil photo jusqu’à ce que l’application le reconnaisse. Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez appuyer sur le Entrer manuellement où vous saisissez vous-même les chiffres sous le code-barres.Dans les deux cas, sur l’écran suivant, donnez un nom à votre carte de fidélité. Nous vous recommandons d’utiliser simplement le nom du magasin pour en faciliter l’utilisation. Vérifiez la section du numéro de carte pour vous assurer que tout est correct. Vous pouvez également sélectionner une couleur de carte et ajouter une note. En option, vous pouvez également appuyer sur le Icône de photo dans l’image rectangle en haut pour ajouter une photo de votre carte de fidélité. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le sauver Pour utiliser la carte, ouvrez LG Pay, appuyez sur le Fidélité sur la page d’accueil, puis appuyez sur Carte de fidélité dont vous avez besoin. Une fois là-bas, appuyez sur le loupe icône. Cela agrandit le code-barres suffisamment grand pour être numérisé par un caissier et maximise également la luminosité de l’écran pour un contraste maximal.

Maintenant que vous êtes chargé et prêt à partir, apprenons à utiliser LG Pay pour effectuer des achats.

Comment utiliser LG Pay

LG Pay fonctionne un peu comme Samsung Pay. Il existe deux méthodes pour ouvrir l’application et la préparer à effectuer des achats. Il y a un peu de configuration ici, donc nous allons y revenir en premier.

Configurer LG PayQuick

LG PayQuick est un module complémentaire natif de LG Pay. Il vous permet de tirer un onglet logiciel du bas ou des côtés de votre écran pour activer rapidement LG Pay. Il vous suffit de faire glisser l’onglet vers l’extérieur, d’entrer votre empreinte digitale ou votre code PIN et de terminer votre achat.

Nous vous recommandons fortement d’utiliser cette méthode. C’est assez simple à installer. Ouvrez le LG Pay application, appuyez sur votre carte de crédit ou de débit, appuyez sur Menu à 3 points et sélectionnez Ajouter à LG PayQuick. À partir d’ici, l’onglet de traction du logiciel est activé par défaut en bas de l’écran et il est disponible dans toutes les applications, l’écran de verrouillage et l’écran d’accueil.

Vous pouvez configurer LG PayQuick en ouvrant le Application LG Pay, en appuyant sur Menu à 3 points sur la page d’accueil, en sélectionnant Réglages, puis enfin, appuyez sur LG PayQuick. De là, vous pouvez déplacer l’onglet sur le côté de l’écran au lieu du bas et décider d’autres choses.

Tout ce qui précède n’est nécessaire qu’une seule fois comme configuration préliminaire et vous n’aurez plus jamais à le refaire pour effectuer des achats. Utilisons maintenant LG Pay.

Méthode 1 – LG PayQuick en dehors de l’application (de préférence) Onglet LG PayQuick depuis le côté ou le bas de l’écran comme vous l’avez configuré dans les étapes précédentes. Sélectionnez la carte que vous souhaitez utiliser si vous disposez de plusieurs cartes de paiement.Entrez votre code PIN ou votre authentification par empreinte digitale comme indiqué sur l’écran.D’ici, vous avez 50 secondes pour utiliser réellement LG Pay. Tapez-le sur l’icône NFC sur n’importe quel terminal avec une icône NFC ou maintenez le téléphone sur le lecteur de bande magnétique sur les terminaux de paiement non NFC jusqu’à ce que l’application fasse son travail.Après cela, vous pouvez remettre le téléphone dans votre poche et utiliser le terminal de paiement pour finaliser votre achat comme d’habitude. Veuillez noter que vous devez toujours faire des choses comme entrer votre code PIN pour les achats par carte de débit sur le terminal de paiement et non dans l’application LG Pay.Méthode 2 – LG PayQuick à l’intérieur de l’application Vous pouvez initialiser LG Pay dans l’application sans ajouter la tirette comme décrit ci-dessus. Ouvrez simplement le Application LG Pay, appuyez sur la carte que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur le bouton bleu LG PayQuick en bas à droite.Entrez votre empreinte digitale ou votre code PIN comme demandé par l’application.De là, vous avez 50 secondes pour réellement utiliser LG Pay. Tapez-le sur l’icône NFC sur n’importe quel terminal avec une icône NFC ou maintenez le téléphone sur le lecteur de bande magnétique sur les terminaux de paiement non NFC jusqu’à ce que l’application fasse son travail.Après cela, vous pouvez remettre le téléphone dans votre poche et utiliser le terminal de paiement pour finaliser votre achat comme d’habitude. Veuillez noter que vous devez toujours faire des choses comme entrer votre code PIN pour les achats par carte de débit sur le terminal de paiement et non dans l’application LG Pay.

Encore une fois, nous vous recommandons fortement d’utiliser la première méthode, car elle est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide et beaucoup plus ergonomique que d’ouvrir l’application à chaque fois.

Banques prises en charge par LG Play

Parlons brièvement des banques prises en charge. LG Pay est très nouveau dans l’espace, donc le nombre de banques qu’il prend en charge est plutôt mince. Au moment d’écrire ces lignes, LG Pay prend actuellement en charge les banques suivantes:

Chasse – L’application prend en charge la plupart des cartes de crédit et de débit de Chase.Citizens Bank – LG Pay prend en charge toutes les cartes de crédit d’ici.HSBC – Toutes les cartes de crédit et de débit Mastercard fonctionnent.SECU – Toutes les cartes de crédit et de débit Visa fonctionnent.PNC Bank – La plupart des comptes de carte de crédit et de débit devraient fonctionner.Régions – Les cartes de crédit à la consommation et de débit aux petites entreprises devraient fonctionner.US Bank – La plupart des cartes de crédit et de débit devraient fonctionner.Virginia Credit Union – Toutes les cartes de crédit et de débit Mastercard devraient fonctionner.Autres – Il existe actuellement environ deux douzaines d’autres petits établissements qui travaillent avec LG Pay. Cliquez ici pour voir la liste complète au moment de la rédaction de ce document. Si vous lisez ceci et que nous ne l’avons pas mis à jour depuis un certain temps. Vous pouvez consulter la liste actuelle des banques prises en charge en ouvrant Application LG Pay puis en cliquant sur le Menu à 3 points bouton, puis Soutien, et enfin Émetteurs pris en charge.

Le processus d’ajout de banques est douloureusement long. Vous pouvez aider à faciliter le processus en appelant ou en envoyant un e-mail à votre banque et en lui demandant de prendre en charge LG Pay. LG fait ce qu’elle peut pour signer autant de banques et de coopératives de crédit que possible, mais sa demande en fin de compte de consommateur qui aide à pousser l’enveloppe plus rapidement.

Autres trucs et astuces

LG Pay est assez basique au moment d’écrire ces lignes. Cependant, il y a quelques petits extras avec lesquels vous pouvez vous engager. Voici une courte liste de choses supplémentaires que vous pouvez faire.

Découvrez les promotions LG – Appuyez sur le Menu à 3 points dans l’application LG Pay et sélectionnez Les promotions pour voir toutes les promotions LG en cours avec LG Pay.Vérifier l’historique des commandes de cartes-cadeaux – Ouvrez l’application LG Pay et accédez au Cartes cadeaux section. Appuyez sur le Bouton de menu à 3 points et appuyez sur Historique des commandes. Vous pouvez également afficher cela en appuyant sur le Bouton de menu à 3 points, puis Réglages, puis Historique des commandes de cartes-cadeaux.

Nous nous attendons à ce que cette liste s’allonge à mesure que LG améliore le service au fil du temps. Revenez pour plus de mises à jour à l’avenir!

LG Pay est nouveau dans le domaine et il ne sera évidemment pas aussi mature que les services de paiement existants. Cependant, avec sa technologie WCM et sa facilité d’utilisation, c’est un nouvel entrant dans l’espace et le seul concurrent que nous ayons à la technologie MST de Samsung Pay. Avons-nous oublié quelque chose? Dites-le nous dans les commentaires et nous essaierons d’ajouter plus d’informations sur la prochaine mise à jour!