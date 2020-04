LG réorganise sa gamme de smartphones avec le prochain produit phare «Velvet»

Après des années à se contenter de cracher un téléphone de milieu de gamme après un autre – même s’ils sont régulièrement classés comme les meilleurs du groupe – LG se tourne enfin vers le segment phare. Et il espère le faire avec un bang, un nouveau langage de conception et des spécifications remaniées incluses.

Ayant déjà montré une partie de la conception du téléphone, la société a révélé cette semaine le nom du téléphone sur lequel il place ses espoirs: Velvet. Le nom, dit-il, “est destiné à évoquer des images de douceur lustrée et de douceur premium, deux caractéristiques clés du nouveau téléphone.”

Cela marquera également un départ pour le schéma de dénomination global de l’entreprise pour ses téléphones, “en s’éloignant des désignations alphanumériques au profit de noms familiers et expressifs”.

Parallèlement à un nouveau nom, le téléphone sera également le porte-affiche d’un nouveau langage de conception que la société espère mettre en œuvre pour tous ses futurs téléphones, inspiré par le monde naturel. La caméra à l’arrière, par exemple, comportera ce que LG appelle un design “goutte de pluie”.

LG espère que ce design unique distinguera le téléphone du déluge de téléphones avec d’énormes bosses sur le dos. La société affiche également ce qu’elle appelle un «facteur de forme symétrique et fluide qui est à la fois agréable à l’œil et agréable au toucher». Fondamentalement, le dos du téléphone aura une courbe similaire à celle de “ l’affichage en cascade ” à l’avant.

Cependant, on ne sait pas grand-chose d’autre sur le téléphone. Il n’y a pas de date de sortie ni de prix, et il se peut que le téléphone ne soit pas non plus un “ vrai ” produit phare, après tout. Certains rapports suggèrent que le téléphone ne sera livré qu’avec un Snapdragon 765, et non un Snapdragon 865, nous laissant nous demander si – et quand – nous verrons ce nouveau langage de conception associé au SoC haut de gamme de Qualcomm.

