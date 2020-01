LG V50 ThinQ obtient une mise à jour stable d’Android 10 en Corée du Sud, un déploiement mondial à suivre

Le mois dernier, LG avait déployé la mise à jour stable d’Android 10 pour son produit phare G8 ThinQ. Il a maintenant commencé à pousser Android 10 vers le V50 ThinQ en Corée du Sud. Bien que la mise à jour ait été déployée pour les utilisateurs qui étaient inscrits au programme bêta la semaine dernière, elle est désormais disponible pour les unités V50 ThinQ exécutant également Android Pie.

La mise à jour apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment un nouveau mode de fenêtre contextuelle, une navigation gestuelle complète et bien d’autres. Conformément au journal des modifications mis à jour par Max Weinbach de XDA Developers, la mise à jour Android 10 pour le V50 ThinQ comprend également le correctif de sécurité de décembre 2019 et une application Appareil photo mise à jour avec les modes photo et vidéo séparés les uns des autres.

LG devrait commencer le déploiement mondial de la mise à jour Android 10 pour le V50 ThinQ dans les prochaines semaines. Il a commencé à proposer la mise à jour stable d’Android 10 pour le G8 ThinQ aux États-Unis et dans quelques autres marchés mondiaux plus tôt ce mois-ci, environ un mois après le déploiement initial en Corée du Sud.