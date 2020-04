L’IA fait des mèmes maintenant, et ils sont en or pur – .

ImgFlip a lancé un générateur de mèmes qui charge l’IA de créer des légendes amusantes pour les formats de mèmes populaires.

Les résultats absurdes sont parfois déroutants, mais souvent hilarants.

L’algorithme a été alimenté par des mèmes générés par des humains pour apprendre à l’IA à être drôle.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Ah, mèmes. Le moyen de communication préféré d’Internet est une combinaison à croissance rapide et rapide d’images et de texte en bloc, et si vous prenez une semaine hors du Web, vous aurez raté une génération de nouveaux mèmes. Il y a de bons mèmes et de mauvais mèmes. Les bons sont partagés, republiés et diffusés sur les réseaux sociaux. Vous ne voyez jamais les mauvais parce que, eh bien, ils ne sont pas partagés.

Maintenant, une nouvelle classe de mèmes est en train de naître, et ils ne sont pas créés par la main humaine. Ce sont des mèmes de l’IA, et ImgFlip – un outil en ligne pour créer des mèmes, des graphiques et d’autres bizarreries visuelles – nous les a déchaînés au meilleur moment possible.

L’idée ici est assez simple. Vous prenez des formats de mèmes populaires comme «Petit ami distrait» ou «Deux boutons» et vous laissez une IA proposer les étiquettes de texte et les légendes. Avec autant de mèmes sur Internet, la formation d’un tel algorithme est facile pour ImgFlip. Le site canalise les mèmes créés par les utilisateurs à l’aide des propres outils de création de mèmes du site dans le réseau neuronal, lui apprenant à être drôle.

D’une certaine manière, contre toute attente, cela fonctionne plutôt bien d’une manière absurde.

“Ces sous-titres sont générés par un réseau neuronal artificiel profond”, explique le site à propos du générateur de meme AI. «Rien dans la génération de texte n’est codé en dur, sauf que la longueur maximale du texte est limitée pour raison. Le modèle utilise la prédiction au niveau des caractères, vous pouvez donc spécifier le texte de préfixe d’un ou plusieurs caractères pour influencer le texte généré. Utiliser le nom d’une personne ou un autre texte court comme préfixe fonctionne mieux. “

Parfois, l’IA crée un mème qui semble avoir été créé par une personne. Le flux des étiquettes correspond à ce que vous attendez déjà. D’autres fois, rien ne semble correspondre et la salade de mots remplit l’écran. Ce sont les mèmes qui tombent en plein milieu de ces deux extrêmes qui m’ont le plus frappé. Ils sont délicieux et absurdes et sans cesse consultables. Tout ce que vous avez à faire est de choisir un format de mème et de laisser l’IA trouver ce qu’elle veut. Voici un petit échantillon des résultats.

Peut-être que c’est juste le délire léger d’être coincé à l’intérieur pendant une pandémie virale, mais il y a quelque chose de si incroyablement parfait dans cet outil Web maladroit. Je vous encourage fortement à l’essayer par vous-même, ou du moins à parcourir le site et à parcourir la collection de mèmes d’IA que d’autres ont déjà générés.

Source de l’image: ImgFlip

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.