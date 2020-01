Libérez votre créativité avec l’École de design graphique

Si vous créez déjà vos propres mèmes et autocollants WhatsApp, il est peut-être temps de viser un niveau de compétence plus professionnel. Le School of Graphic Design Bundle est un module d’apprentissage tout-en-un pour les aspirants designers, et c’est 97% de réduction maintenant.

Cette kit d’apprentissage adapté aux débutants est appelée l’école de design graphique pour une bonne raison. C’est bien plus que de simples leçons dans Photoshop pour basculer votre tête sur un corps déchiré. Vous plongerez en fait dans la théorie et idées derrière la conception graphique et ce qu’il faut pour construire une marque.

Apprenez à vous familiariser avec Adobe Creative Cloud.

Ne vous inquiétez pas, vous aurez également la possibilité de vous familiariser avec le Adobe Creative Cloud aussi. Il existe une classe de maître sur la manipulation de Photoshop pour tous vos besoins en matière de pliage de forme et un cours de maîtrise de la conception de logo dans Illustrator pour vous aider à créer un logo hipster pour votre coopérative de chandail de chiot tissée à la main.

Peut-être que mes exemples semblent ridicules, mais le fait est qu’une fois que vous apprenez la conception graphique, vous pouvez à peu près l’utiliser pour créez tout ce que vous voulez.

L’École de design graphique:

Les sept cours de l’Ecole de graphisme Bundle ont une combinaison valeur au détail de 1400 $ mais vous pouvez tous les obtenir pour seulement 39 $ dès maintenant auprès de Tech Deals.

Il ne reste que quelques jours sur cet accord, donc appuyez sur le bouton ci-dessous pour en savoir plus.

39, 00 $

Pack de maîtrise de l’école de design graphique

Économisez 1361,00 $

Achetez-le maintenant Pack de maîtrise de l’école de design graphique Achetez-le maintenant

Économisez 1361,00 $ 39,00 $

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos meilleures offres, rendez-vous au DEALS HUB.