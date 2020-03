L’ibuprofène est-il mauvais pour le coronavirus? Les experts disent que les preuves sont minces – .

Les autorités sanitaires françaises ont déconseillé l’utilisation d’ibuprofène et d’autres AINS pour les symptômes du coronavirus COVID-19.

D’autres responsables de la santé remettent maintenant en question cette logique, affirmant que les preuves à l’appui sont minces.

Les personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents et les personnes âgées qui évitent déjà les AINS devraient continuer de suivre les instructions de leur médecin.

Il y a quelques jours, des experts de la santé en France ont exhorté les citoyens à éviter d’utiliser l’ibuprofène et d’autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) pour traiter les symptômes de l’infection à coronavirus. Ils ont exhorté les citoyens et toute personne atteinte de COVID-19 à opter pour le paracétamol (acétaminophène) dans des médicaments comme le Tylenol, affirmant que les propriétés anti-inflammatoires de l’ibuprofène pourraient finalement aggraver l’infection.

Maintenant, d’autres dans le domaine remettent en question la logique derrière ces conseils, notant qu’il n’y a aucune étude établie pour montrer que les AINS aggravent les symptômes du COVID-19. Comme le rapporte CNN, les experts se demandent si le public doit tenir compte des directives et éviter les médicaments ou si la recommandation est basée sur des facteurs non liés au coronavirus.

La préoccupation soulevée par les responsables de la santé en France est basée sur l’idée que la réduction de l’inflammation pourrait supprimer la réponse immunitaire naturelle de l’organisme à l’infection et, finalement, aggraver les symptômes. Cela a du sens, et certains experts de la santé du monde entier ont soutenu la notion, mais d’autres disent qu’il n’y a aucune preuve que cette suppression immunitaire se produit réellement – au moins chez les humains.

“Il existe des données d’études scientifiques fondamentales qui ont montré que Covid-19 se lie à une protéine à la surface des cellules appelée ACE2”, a déclaré le Dr Yogen Kanthi de l’Université du Michigan. «Il existe un risque hypothétique que l’administration d’AINS comme l’ibuprofène puisse augmenter les niveaux d’ACE2 montrés dans les modèles animaux, mais pas chez les patients.»

Pendant ce temps, le Dr Muge Cevik, de la Division des infections et de la santé mondiale de l’Université de St. Andrews, s’est rendu sur Twitter pour sonner contre l’avis. Cevik a indiqué qu’elle était “profondément préoccupée par cette déclaration audacieuse” des autorités sanitaires françaises, ajoutant qu’il n’y avait “aucune référence à l’allégation, ce qui inquiète le public”.

Profondément préoccupé par cette déclaration audacieuse du ministère de la Santé français sans aucune référence à la réclamation, qui inquiète le public. Il n’y a aucune preuve scientifique que je sache que l’ibuprofène cause les pires résultats dans # COVID19. pic.twitter.com/gpCGpF4N0D

– dr muge cevik (@mugecevik) 14 mars 2020

Les effets de l’ibuprofène et d’autres AINS sur le corps humain sont étudiés depuis des décennies et on pense qu’ils exercent une pression sur des organes comme les reins. Les infections peuvent également affecter les reins à des degrés divers, et les personnes qui sont durement touchées par COVID-19 peuvent bénéficier d’éviter l’ibuprofène en faveur de l’alternative.

La plupart des personnes qui ont lutté pour combattre leur infection au COVID-19 sont soit des personnes âgées, soit des problèmes de santé sous-jacents. On dit souvent à ces personnes d’éviter les AINS pour diverses raisons, et dans ces cas, c’est évidemment une bonne idée de continuer à suivre les conseils des médecins. Cependant, la déclaration générale déconseillant l’utilisation de l’ibuprofène par quiconque pourrait être atteint de COVID-19 n’est directement appuyée par aucune étude existante.

