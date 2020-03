Lies Beneath d’Oculus Studios cherche à effrayer les joueurs

Les développeurs de Robo Recall: Unplugged proposent un tout nouveau jeu d’horreur destiné exclusivement aux casques Oculus Quest et Oculus Rift. Lies Beneath présente un style artistique inspiré des bandes dessinées d’horreur japonais, avec des onomatopées volant dans tous les sens lorsque vous tirez, poignardez, retournez et cliquez à travers un monde caché terrifiant. La version Quest fera ses débuts le 31 mars pour Quest et le 14 avril pour Oculus Rift et Rift S.

Alors que la page touristique fictive du développeur fait de la ville de Slumber, en Alaska, une ville accueillante et accueillante du milieu du 20e siècle, la vérité est tout sauf cela. Le jeu évite les visuels réalistes pour une étrangeté comique d’horreur japonaise plus menaçante de style Junji Ito, où l’acceptation de la réalité est complètement rejetée par la fenêtre pour des concepts vraiment terrifiants. Si vous n’avez pas lu la terrible énigme de la faute d’Amigara ou l’un des autres classiques de Junji Ito, vous vous devez de le faire avant de découvrir Lies Beneath.

Drifter Entertainment dit que le gameplay des jeux Silent Hill et Resident Evil a eu une énorme influence sur la façon dont le développement de Lies Beneath a progressé, et Drifter cherche à mettre un accent beaucoup plus important sur la narration qu’il ne l’a fait avec ses titres précédents, Gunheart et Robo Recall: Unplugged . Le développement a eu lieu au cours des deux dernières années et comprend à la fois les plates-formes Rift et Quest et a été développé en tant que titre “Quest-first”, ce qui signifie que l’expérience Quest se sentira tout aussi complète que Rift, malgré la puissance de rendu supplémentaire d’un PC apporte à la table. Il continue également de renforcer le portefeuille Oculus Studios propriétaire.

Bien qu’il existe de nombreuses informations intéressantes sur le processus de développement du jeu dans le billet de blog Oculus sur le jeu, l’un des faits les plus intéressants est que les personnages ont tous été conçus à l’aide de l’outil de sculpture Medium d’Oculus. Cela signifie que les développeurs ont pu créer ces personnages entièrement en VR, ce qui, selon les développeurs, était un moyen de mieux créer des personnages qui perturbent absolument votre psyché. Drifter s’est également fortement appuyé sur la conception audio avec des ennemis plus vocaux que de nombreux autres jeux d’horreur, ajoutant encore un autre aspect unique au style déjà scintillant du jeu. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.