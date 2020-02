L’image du monde réel du Samsung Galaxy S20 Ultra montre que la bosse de l’appareil photo

91Mobiles

Le Samsung Galaxy S20 Ultra est en train de devenir l’appareil le plus impressionnant de la série S20, et nous avons maintenant un aperçu du monde réel de ce qui semble être le téléphone.

Tech YouTuber Jon Prosser et un rédacteur ont partagé ce qui semble être la même image de l’apparent Galaxy S20 Ultra. L’image montre l’arrière de l’appareil, avec cette bosse d’appareil photo massive et la marque 100X Space Zoom. Nous voyons également les touches d’alimentation et de volume sur le côté de l’appareil.

Revenant à la bosse de la caméra, nous voyons trois caméras, un flash et ce qui semble être un trou de microphone dans la zone noire du boîtier de la caméra. Nous voyons également une caméra rectangulaire en dehors de la zone noire, vraisemblablement la caméra périscope (le tireur périscope du Huawei P30 Pro a également une forme rectangulaire).

Prosser a également partagé une autre photo du S20 Ultra, cette fois aux côtés de ce qui semble être le Galaxy S20 Plus. Consultez le tweet ci-dessous.

D’accord, un de plus.

En tout, c’est la gloire de la qualité des pommes de terre.

Ce S20 Ultra tho… pic.twitter.com/ODnBddDDK7

– Jon Prosser (@jon_prosser) 5 février 2020

Les fuites précédentes pointent vers un appareil photo principal 108MP, un enregistrement 8K et une batterie 5000mAh. Peu importe la façon dont vous le coupez, il semble que le modèle Ultra pourrait être l’appareil à battre en 2020.

