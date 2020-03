L’industrie considère la 5G comme une vache à lait. Cela pourrait se retourner.

Les gens sont-ils vraiment excités par la 5G? C’est la question à 2020 milliards de dollars. L’industrie mobile parie fortement sur OUI. Jetez un coup d’œil à la multitude de smartphones 5G flashy nouveaux et coûteux qui arriveront sur le marché au début de 2020. Les Galaxy S20 5G, LG V60 et Sony Xperia 1 II coûtent chacun au moins 999 $. Avec des modèles haut de gamme atteignant un oeil arrosant 1 499 $.

Il n’y a pas si longtemps, le premier téléphone à franchir la barrière des 1 000 $ a rencontré une consternation presque universelle, mais la 5G a fait grimper encore plus le prix des produits phares. Il est plus coûteux de mettre en œuvre la 5G, en raison des modems et du matériel radio plus coûteux, sans parler de la nécessité de batteries plus grandes. Qualcomm, qui a poussé l’industrie avec sa dernière puce haute performance 5G uniquement, n’a pas aidé non plus. Cependant, les fabricants sont assez heureux de suivre cette tendance, espérant se remplir les poches au fur et à mesure.

Les grands acteurs de la téléphonie mobile considèrent clairement la 5G comme une aubaine majeure, capable de soutenir les marges bénéficiaires de plus en plus minces de l’industrie. Tout cela en partant du principe que les consommateurs paieront plus pour des vitesses de données plus rapides. Alors que l’industrie pense avoir trouvé la prochaine vache à lait à l’horizon, le mirage pourrait se révéler être un cheval mort.

L’achat d’un téléphone 5G est déjà un désordre déroutant

Les consommateurs n’achètent pas de téléphones à 1 000 $

Alors que les médias consacrent la majeure partie de leur attention à l’examen des combinés haut de gamme coûteux, ces modèles représentent une partie rétrécie des expéditions mondiales de smartphones.

Par exemple, le combiné Android le plus vendu en 2019 n’est pas un produit phare. Pas même de près, c’est le Samsung Galaxy A10. Prix ​​de détail, environ 200 $. Les téléphones Android à volume réel sont inférieurs à la fourchette de prix de 300 $. Vous ne trouverez certainement pas de support 5G à ces prix. De plus, l’iPhone XR 749 $ plus abordable d’Apple (désormais réduit à 599 $) et l’iPhone 11 à 699 $ ont également dépassé le produit haut de gamme de l’entreprise en 2019.

La valeur intermédiaire est de plus en plus attrayante par rapport aux produits phares inabordables.

Ce n’est pas seulement un cas de pouvoir de dépenser régional. Aux États-Unis, seulement 10% des consommateurs paient 1000 $ et plus pour les smartphones, selon NPD. Cela n’augure rien de bon pour les combinés 5G, qui commencent généralement à 1 000 $ et se situent en moyenne autour de 1 200 $. De plus, 3 consommateurs sur 4 interrogés connaissaient la 5G et ses avantages sont vantés. Suggérer que le prix, et non la notoriété, est le plus gros point de blocage de la 5G.

Alors que les consommateurs se soucient vraiment de la vitesse des données, une enquête de 2 000 personnes menée par Amdocs souligne que le regroupement de services, les expériences AR / VR et les jeux et divertissements en ligne sont tout aussi attrayants. Les smartphones 5G ne révolutionnent pas encore l’expérience des consommateurs dans ces segments, ce qui laisse beaucoup de gens se demander pourquoi s’embêter à dépenser beaucoup plus d’argent que la 4G.

Ventes de Galaxy S20: un signe d’avenir

Il n’a pas fallu longtemps pour que cette réalité rattrape les fabricants. Les premières ventes du Galaxy S20 en Corée sont en baisse de 50% par rapport au Galaxy S10. Alors que certains blâment les craintes liées aux coronavirus pour la baisse de la fréquentation des magasins, le prix plus élevé et le manque de remises des opérateurs semblent être un coupable plus probable.

Même en Corée du Sud, où la 5G est plus établie que les autres marchés, l’attrait de données plus rapides n’est pas suffisant pour révolutionner les ventes mobiles de Samsung. Alors que certains fans sérieux continueront à affluer vers les premières ventes de Samsung et d’Apple, leurs modèles phares ont de plus en plus du mal avec une dynamique à long terme. Nous devrons voir si la 5G peut prolonger son attrait, mais les premiers signes de vente ne semblent pas prometteurs.

Les téléphones 5G coûteux pourraient voir les consommateurs conserver leurs anciens combinés plus longtemps ou se tourner vers des marchés d’occasion.

Nous savons déjà que les consommateurs conservent leurs combinés de plus en plus longtemps. Un téléphone d’il y a deux, trois ou même quatre ans est toujours parfaitement utilisable. La 5G ne change rien à cela, mais peut aggraver le manque de chiffre d’affaires des fabricants. Les prix élevés encouragent les consommateurs à conserver les anciennes technologies plus longtemps, soit pour économiser ou reporter les achats coûteux aussi longtemps que possible.

Le marché des modèles d’occasion et remis à neuf offre également des points d’entrée moins chers à la majorité des consommateurs qui dépensent moins de 1 000 $ mais qui veulent toujours la technologie moderne. Les transporteurs et les fabricants peuvent penser que la 5G est une aubaine majeure, mais des prix inabordables pourraient finir par éloigner les consommateurs.

Le 5G intermédiaire est plus prometteur

La 5G en est encore à ses débuts, avec des déploiements régionaux et bien d’autres produits à venir. Il est clairement trop tôt pour annuler complètement l’attrait de la 5G, nous devrons voir comment les ventes se dérouleront au cours de l’année. Cependant, les premiers signes suggèrent que le marché n’est pas aussi lucratif que certains le prévoyaient.

La 5G propose actuellement une prime, mais cela ne durera pas éternellement.

Un domaine où les combinés 5G pourraient faire plus de percée est le marché de niveau intermédiaire. Les fabricants de puces, y compris Qualcomm, Samsung et MediaTek, ont tous des options 5G plus abordables disponibles, qui apparaîtront dans les combinés plus tard cette année. Bien que toujours plus cher que leurs équivalents 4G, la 5G sans le prix de 1000 $ peut être un chemin de mise à niveau plus agréable pour les consommateurs de masse.

Bien que je ne sois pas un opposant à la 5G, il semble inévitable que des prix de plus en plus élevés ne soient pas durables. Avec la 5G qui peine à obliger les consommateurs à mettre à niveau, ceux comme moi peuvent simplement attendre des options plus abordables. Soyez des modèles intermédiaires ou d’occasion.