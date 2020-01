L’industrie de la publicité demande à Google de maintenir sa proposition de supprimer les cookies

Google a annoncé cette semaine son intention de développer de nouvelles normes Web qui rendraient les cookies tiers «obsolètes». The Mountain View espère le faire d’ici deux ans, date à laquelle il cessera de les prendre en charge sur son navigateur, qui détient actuellement une part de 69% du marché des navigateurs de bureau.

Cela ne fait que deux jours que Google a rendu ses plans publics, et il rencontre déjà une forte résistance de la part des annonceurs. L’Association américaine des agences de publicité (4A) et l’Association of National Advertisers (ANA) – qui représentent respectivement les vendeurs d’annonces et les sociétés qui achètent ces annonces – ont rédigé une lettre ouverte invitant Google à reconsidérer sa décision (via Netimperative).

La lettre est signée par Dan Jaffe et Dick O’Brien, tous deux vice-président exécutif des relations gouvernementales chez ANA et 4A, respectivement.

La confidentialité est une chose importante ces jours-ci, ils ne remettent donc pas en cause les motifs de cette décision ni ne suggèrent à Google de supprimer complètement ses plans. Au lieu de cela, ils demandent à Google de simplement garder la main:

… nous exhortons vivement Google à s’engager publiquement et rapidement à ne pas imposer ce moratoire sur les cookies tiers jusqu’à ce que des alternatives efficaces et significatives soient disponibles.

O’Brien et Jaffe déclarent également que dans le temps qu’ils demandent à Google, les deux organisations travailleront avec Google lui-même et d’autres parties prenantes et décideurs pour garantir des “alternatives efficaces et compétitives” qui peuvent “garantir que le marché de la publicité numérique continue de être compétitif et efficace “sont développés.

Alors qu’ils promettent une coopération pour une solution, la lettre exprime également clairement leur dédain pour le changement. “Nous sommes profondément déçus que Google déclare unilatéralement un changement aussi important sans consultation préalable approfondie”, a déclaré le couple, affirmant que la décision pourrait “étouffer l’oxygène économique de la publicité dont les startups et les entreprises émergentes ont besoin pour survivre.”

