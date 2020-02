LineageOS 16 Pie arrive sur le Moto G7, le Xperia Z3 et d’autres téléphones

LineageOS est la ROM personnalisée la plus populaire sur le marché, bénéficiant d’un support officiel pour des dizaines de téléphones et de tablettes. Le projet est surtout connu pour insuffler une nouvelle vie à des appareils plus anciens, et depuis que nous avons couvert Lineage pour la dernière fois, des versions sont devenues disponibles pour neuf autres téléphones, y compris certains anciens favoris.

Sans plus tarder, voici les téléphones nouvellement pris en charge pour LineageOS 16.0 (basé sur Android 9 Pie):

Quelques téléphones ici ne sont pas entièrement nouveaux pour LineageOS – le LeEco Le 2 est en fait pris en charge depuis les jours CyanogenMod, mais il n’est que maintenant mis à jour vers LineageOS 16.0 Pie. Vous pouvez trouver plus d’informations (et téléchargements) via les liens ci-dessus.