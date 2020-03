LineageOS ROM publie les premières versions basées sur Android 10 (mise à jour: tirée)

LineageOS est la ROM personnalisée la plus populaire qui existe, et le projet est fier de proposer de nouvelles versions d’Android sur des appareils non pris en charge. Cependant, Lineage a été un peu lent à déployer une version basée sur Android 10 ⁠ – la ROM basée sur Pie était déjà disponible à cette époque l’année dernière. Heureusement, la prochaine version majeure de LineageOS semble être proche.

Même si les ROM Lineage non officielles basées sur Android 10 sont disponibles depuis des mois, le projet n’a pas encore publié de mise à jour complète pour tous les appareils officiellement pris en charge. Cela pourrait bientôt changer, car le serveur de construction du projet a été mis à jour pour répertorier tous les téléphones qui recevront des versions nocturnes de LineageOS 17.1 (basé sur Android 10).

La liste contient actuellement le Fairphone 2, le Moto Z d’origine, le très apprécié HTC One M8 et une tonne de variantes de LG G3 / V20. Les modèles en gras ci-dessous sont complètement nouveaux pour LineageOS, mais les autres sont déjà sur LineageOS 16 Pie.

Fairphone FP2 (FP2)

Motorola Moto Z1 (griffin)

HTC One (M8) (m8)

HTC One (M8) Double SIM (m8d)

Samsung Galaxy S4 Active (jactivelte)

Samsung Galaxy S4 (SGH-I337) (jflteatt)

Samsung Galaxy S4 (SCH-R970, SPH-L720) (jfltespr)

Samsung Galaxy S4 (SCH-I545) (jfltevzw)

Samsung Galaxy S4 (GT-I9505 / G, SGH-I337M, SGH-M919) (jfltexx)

Samsung Galaxy S4 Value Edition (GT-I9515 / L) (jfvelte)

LG V20 (AT&T) (h910)

LG V20 (T-Mobile) (h918)

LG V20 (International) (h990)

LG V20 (Sprint) (ls997)

LG G5 (Débloqué US) (rs988)

LG V20 (US déverrouillé) (us996)

LG V20 (Verizon) (vs995)

LG G2 (AT&T) (d800)

LG G2 (T-Mobile) (d801)

LG G2 (International) (d802)

LG G2 (canadien) (d803)

LG G3 (AT&T) (d850)

LG G3 (T-Mobile) (d851)

LG G3 (Canada) (d852)

LG G3 (International) (d855)

LG G3 (Corée) (f400)

LG G3 (Verizon) (vs985)

Fait intéressant, les versions de LineageOS 16 (Pie) ont déjà été désactivées pour les téléphones susmentionnés, de sorte qu’ils ne recevront plus de mises à jour tant que la ROM Android 10 n’est pas disponible. La lignée conserve généralement les deux branches pour au moins certains appareils après la publication d’une nouvelle mise à jour majeure du système d’exploitation (par exemple, le Nexus 6 avait des ROM Oreo et Pie disponibles jusqu’au début de cette année), mais ce n’est apparemment pas le cas ici.

Plus d’appareils seront probablement ajoutés à cette liste dans les mois à venir, alors restez à l’écoute.

Les versions LineageOS 17 pour les appareils ci-dessus commencent à être disponibles. Curieusement, il n’y a toujours pas d’annonce officielle de la part de l’équipe Lineage, mais je pense qu’une viendra bientôt.

L’équipe LineageOS a annoncé sur Reddit que les premières versions 17.1 étaient cassées “en raison de problèmes de signature”. Peu de temps après, tous les téléchargements Android 10 ont été supprimés des serveurs du projet. Les développeurs de Lineage recherchent le problème, donc avec un peu de chance, les versions fonctionnelles devraient être disponibles bientôt.