L’interdiction commerciale de Huawei aux États-Unis est reportée (à nouveau) au 15 mai

Huawei recevant une interdiction commerciale des États-Unis pour des raisons d’espionnage était peut-être l’histoire technologique la plus importante de 2019, mais elle n’a pas encore été complètement réglée. Le département américain du Commerce a accordé à des entreprises comme Qualcomm une licence temporaire pour continuer à vendre des composants à Huawei, qui a été renouvelée en mai, en août et en novembre. Maintenant, la société reçoit un autre sursis.

Le ministère du Commerce a annoncé mardi qu’il avait à nouveau prolongé la licence générale temporaire pour Huawei, la date d’expiration étant désormais fixée au 15 mai. Le ministère sollicite également les commentaires du public sur «la nécessité et la portée futures des extensions futures possibles de la licence générale temporaire (TGL) pour Huawei Technologies Co. Ltd. et ses filiales non américaines (Huawei) sur la liste des entités. . “

La nouvelle extension est principalement destinée à donner aux fournisseurs de services Internet plus de temps pour s’éloigner des équipements de réseau fabriqués par Huawei. Le mois dernier, le Sénat américain a adopté un projet de loi qui a fourni 1 milliard de dollars aux entreprises de télécommunications rurales pour remplacer le matériel Huawei par des produits d’autres entreprises.