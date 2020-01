L’interdiction de Huawei ne deviendra pas plus restrictive, du moins pour l’instant

Selon un nouveau rapport de ., le département américain de la Défense a fermé une proposition du département américain du Commerce qui aurait rendu l’interdiction de Huawei encore plus restrictive.

À notre connaissance, c’est la première ou l’une des très rares fois où une agence gouvernementale a empêché l’interdiction de Huawei de s’étendre depuis que l’interdiction a commencé en mai de l’année dernière.

La proposition du Commerce aurait rendu plus difficile pour d’autres pays de vendre à Huawei des produits contenant un certain pourcentage de pièces basées aux États-Unis. Pour le moment, si 25% ou plus d’un produit est composé de pièces américaines, les entreprises ne peuvent légalement le vendre à Huawei. Le Département du commerce voulait transformer la règle des 25% en 10%, ce qui aurait probablement un grand effet sur le commerce chinois.

La proposition aurait également institué une nouvelle règle qui aurait inclus la même limite de 10% pour les biens non techniques.

Selon des sources qui se sont entretenues avec ., le département américain de la Défense a estimé que ces restrictions allaient trop loin et que la proposition aurait trop d’effets négatifs sur les entreprises américaines et étrangères. Les restrictions accrues obligeraient également Huawei à s’approvisionner davantage à l’étranger.

Bien que cela puisse sembler comme si le ministère de la Défense pense que l’état actuel de l’interdiction de Huawei est suffisamment restrictif, ce n’est pas nécessairement le cas. Par exemple, il pourrait indiquer au Département du commerce d’aller de l’avant avec le plan, mais au lieu d’utiliser le chiffre de 10%, il devrait plutôt utiliser 11%.

Pourtant, les gens qui pensent que l’interdiction de Huawei est actuellement trop restrictive ou assez restrictive seront probablement heureux de cette nouvelle. C’est également clairement une bonne nouvelle pour Huawei, bien qu’elle ne soit pas encore assez bonne pour éclater des bouteilles de champagne.