L’iPad a été lancé il y a 10 ans aujourd’hui, le développeur de l’application réfléchit à l’accès à un prototype top secret

À l’occasion du 10e anniversaire du lancement de l’iPad dans les magasins, le co-fondateur d’Agile Partners, Jack Ivers, a partagé une histoire intéressante sur la façon dont son entreprise a réussi à obtenir les bonnes grâces d’Apple et, finalement, à accéder à des iPads prototypes.

L’histoire commence en 2008, lorsque Agile Partners a sorti GuitarToolkit comme l’une des premières applications iPhone sur l’App Store. L’application a utilisé le microphone de l’iPhone pour détecter des notes de musique dans un flux audio entrant afin de voir la hauteur en temps réel d’une corde de guitare. Apple s’intéresse depuis longtemps à la musique, de sorte que l’application a rapidement attiré son attention.

En 2009, Apple a secrètement contacté Agile Partners pour présenter GuitarToolkit dans une campagne publicitaire mondiale:

Nous avons commencé à recevoir des appels qui se sont déroulés comme suit:

Apple: Nous avons besoin de vous pour internationaliser GuitarToolkit pour les langues suivantes: japonais, chinois simplifié, allemand, français et espagnol. D’ici la semaine prochaine, s’il vous plaît.

Agile: Ummm … pourquoi?

Apple: signez ce NDA.

Agile: Voilà. Alors dites-nous en plus.

Apple: Nous envisageons de présenter GuitarToolkit dans une campagne publicitaire, mais aucune promesse. Allez-vous faire l’internationalisation?

Apple nous demandait de sauter, et il n’a pas fallu trop de réflexion pour répondre, “à quelle hauteur?” GuitarToolkit a fini par figurer dans une série de campagnes mondiales imprimées et télévisées, dont une qui est apparue sur la quatrième de couverture de nombreux magazines les plus prestigieux aux États-Unis et dans le monde.

GuitarToolkit a fini par figurer sur la couverture arrière de nombreux magazines populaires:

Puis, en février 2010, quelques jours seulement après que Steve Jobs a dévoilé l’iPad d’origine, un cadre d’Apple a contacté Agile Partners pour lui demander une conversation rapide sur quelque chose «d’important». Après avoir signé un NDA très strict, Agile Partners a fini par être invité au siège d’Apple pour développer une version iPad de leur application GuitarToolkit.

Agile Partners a eu accès à des prototypes d’iPad pour développer son application et, sans surprise, ils étaient situés dans une “pièce verrouillée, indéfinissable et sans étiquette au deuxième ou troisième étage du bâtiment qui abritait la cafétéria Infinite Loop”.

La chambre avait des rideaux occultants suspendus à l’intérieur de la porte de sorte que, même lorsque la porte était ouverte, vous ne pouviez pas voir à l’intérieur. La salle avait trois ou quatre tables industrielles robustes, chacune avec un prototype d’iPad enchaîné. Chaque iPad était complètement enfermé dans ce qui semblait être du Kevlar, avec seulement l’écran et le bouton d’accueil exposés. Presque aucun du design industriel n’était visible – les lunettes, le dos, les bords, même l’épaisseur de l’iPad, étaient tous masqués par le boîtier encombrant.

Chaque table avait également un Mac avec un Xcode spécial qui pouvait être intégré à l’iPad. Nous avons passé la journée à peaufiner les paramètres de l’application pour les nouvelles dimensions de l’écran, à surmonter les problèmes bêta et à créer enfin TabToolkit sur les prototypes d’iPad.

Agile Partners est finalement devenu un participant VIP à la WWDC 2010, où son application iPad a reçu un Apple Design Award.

