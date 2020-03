L’iPad Pro 2020 intègre la puce iPhone 11 U1

La puce U1 n’était pas du tout mentionnée dans le communiqué de presse d’Apple sur l’iPad Pro 2020, et la fiche technique ne le mentionnait pas non plus. Mais le code iPadOS 13.4 suggère son existence (via .).

iPad Pro U1 Chip

Apple n’a pas non plus fait grand cas de la puce U1 dans l’annonce de l’iPhone 11. C’est une puce qui permet au spectre radio ultra-large bande de fournir une conscience spatiale précise. UWB peut être utilisé pour localiser des appareils à l’intérieur et localiser des emplacements avec un degré de précision plus élevé que le GPS ou le Bluetooth.

Les applications pour cela peuvent inclure la cartographie intérieure, l’emplacement de l’appareil avec Find My et AirTags, le partage de contenu avec AirDrop en pointant l’appareil vers un autre appareil équipé U1, des suggestions orientées directionnelles, etc. Apple l’appelle «GPS à l’échelle de votre salon».

Nous pouvons nous attendre à en savoir plus sur cette puce et ses capacités à l’avenir. Pour l’instant cependant, Apple se tait. Je pense que ce sera un gros problème pour la réalité augmentée, et nous le verrons inclus avec les lunettes Apple.

