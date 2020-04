L’iPad Pro 2020 pourrait ne pas avoir une puce ultra large bande U1 après tout

Bien qu’il ait été précédemment rapporté que tous les modèles d’iPad Pro 2020 disposent de la même puce U1 conçue par Apple que la gamme iPhone 11, permettant la prise en charge Ultra Wideband, nous avons compilé des preuves suggérant que cela pourrait ne pas être le cas.

Pour rappel, les spécifications techniques d’Apple pour l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro répertorient une puce Ultra Wideband pour la conscience spatiale, mais la puce n’est pas mentionnée dans les spécifications techniques d’Apple pour le nouvel iPad Pro. Apple n’a pas non plus mentionné le nouvel iPad Pro doté de la puce U1 dans son communiqué de presse ou dans tout autre matériel marketing pour l’appareil.

Au-delà de cela, la fonctionnalité directionnelle AirDrop que la puce U1 active sur les modèles iPhone 11 n’est pas présente sur le nouvel iPad Pro exécutant iPadOS 13.4. De même, l’interrupteur à bascule Ultra Wideband qu’Apple a ajouté aux iPhones dans iOS 13.3.1 n’est pas présent sur le nouvel iPad Pro.

Bien que tout cela puisse suggérer qu’Apple a simplement désactivé la puce U1 dans le nouvel iPad Pro jusqu’à ce qu’elle devienne plus utile, comme quand Apple publie ses balises de suivi d’articles AirTags, d’autres preuves suggèrent le contraire.

Plus tôt cette semaine, les experts du démontage d’iFixit nous ont informés qu’ils n’avaient pas encore trouvé de preuves physiques de la puce U1 dans le nouvel iPad Pro. Cependant, iFixit a noté qu’il n’avait pas encore retiré le blindage RF de la carte logique pour le confirmer.

Le plus grand indice est que les dépôts FCC pour tous les modèles d’iPhone 11 répertorient les fréquences de fonctionnement dans la plage de 6 GHz et la plage de 7 à 8 GHz, et les règles pour ces fréquences pointent vers «Sous-partie F – Fonctionnement ultra-large bande». L’année dernière, TechInsights a signalé que la puce U1 des modèles d’iPhone 11 transmet sur deux fréquences différentes, 6,24 GHz et 8,23 GHz.

En comparaison, les dépôts de la FCC indiquent que tous les modèles d’iPad Pro 2020 fonctionnent dans une plage de fréquence maximale de 5 GHz pour le Wi-Fi.

Tout cela présente un cas assez solide que le nouvel iPad Pro pourrait ne pas avoir de puce U1 après tout, mais nous devons encore le confirmer sans aucun doute. Une fois publié, le démontage complet par iFixit du nouvel iPad Pro devrait fournir une réponse définitive.

