L’iPad Pro ajoute une fonction de déconnexion du microphone de type Mac

Les microphones des puces de sécurité T2 ont leurs microphones désactivés lorsque le couvercle est fermé. Maintenant, les modèles iPad Pro commercialisés cette année ont la même fonctionnalité, mentionne un guide d’assistance Apple.

Déconnectez le microphone

Cette capacité peut être trouvée sur les modèles MacBook Pro et MacBook Air 13 pouces avec la puce T2, ainsi que sur le MacBook Pro 15 pouces à partir de 2019 et plus tard. Bien qu’Apple ne fasse aucune mention de l’iPad Pro ayant la puce T2, le microphone peut toujours être désactivé.

Les modèles d’iPad à partir de 2020 comportent également la déconnexion du microphone matériel. Lorsqu’un boîtier compatible MFI (y compris ceux vendus par Apple) est attaché à l’iPad et fermé, le microphone est déconnecté du matériel, empêchant les données audio du microphone d’être mises à la disposition de tout logiciel, même avec des privilèges root ou noyau dans iPadOS ou dans le cas où le le firmware est compromis.

Cela peut être considéré à la fois comme une fonctionnalité de confidentialité et de sécurité, car même si votre iPad Pro est compromis par des logiciels malveillants, il ne peut pas vous espionner, au moins dans des circonstances spécifiques.

Lectures complémentaires

[How the iPad Has Changed My Life]

[Zoom’s Encryption is Linked to Chinese Servers]