L’iPad Pro d’Apple devient vraiment bon au milieu d’une campagne publicitaire déroutante

Apple supprime les obstacles qui ont empêché l’iPad de monter en flèche. Il est dommage que la campagne publicitaire correspondante contienne autant de messages mitigés.

Utiliser un ordinateur, par exemple, un Mac est difficile. Le système d’exploitation (macOS) est volumineux et compliqué. (Qui a fait ça?) Il doit être compris, soigné et sauvegardé sur le disque redouté de Time Machine. Ce qui, ahem, doit être HFS +, pas APFS. Oh, l’agonie.

Voir: «Votre prochain ordinateur pourrait être un iPad Pro.»

D’un autre côté, les iPad sont faciles à utiliser. Il suffit de toucher et de pincer. Vous ne voulez aucun ordinateur puant! Juste le mot envoie des frissons dans la colonne vertébrale.

Oh, attendez. La série iPad, même avec iPadOS, était si ennuyeuse à taper et à modifier. Ce dont il a besoin, c’est d’un clavier sympa. (Comme un ordinateur.) Il a besoin d’un trackpad. (Comme un ordinateur.) Il a besoin d’un meilleur contrôle du curseur. (Comme un ordinateur.) Il a besoin d’un meilleur moyen de trouver et de lancer des applications. (Comme un ordinateur.) Oh, mais Apple explique: «Votre prochain ordinateur (un iPad) n’est pas un ordinateur (mais il en est sûrement un en informatique).» Vous avez tout cela?

Messagerie mixte

Je suis confus. Ou peut-être que l’agence publicitaire d’Apple est confuse.

Regardez, l’iPad ne deviendra jamais un Mac. Si c’était le cas, ce serait un MacBook Air avec un écran tactile. À cette fin, Tim Cook a déclaré au Sydney Morning Herald en 2018:

Nous ne croyons pas en une sorte de diluer l’un pour l’autre. Les deux sont incroyables. L’une des raisons pour lesquelles les deux sont incroyables est que nous les avons poussés à faire ce qu’ils font bien. Et si vous commencez à fusionner les deux… vous commencez à faire des compromis et des compromis.

Et devine quoi? Apple revit en effet le Mac. Il y a eu des mises à jour plus fréquentes du MBA et du mini. Nous avons un nouveau Mac Pro génial. Le MBP de 16 pouces obtient des critiques élogieuses, et nous avons été séduits par la perspective d’une version de 14 pouces, son petit frère, à venir bientôt.

Alors, ne serait-il pas cool et si terriblement cohérent pour Apple de vanter les nouveaux iPad Pros de manière inspirante? Beaucoup d’enthousiasme pour ce qu’il peut faire, des problèmes qu’il peut résoudre, sans pour autant dénigrer l’autre équipe Apple qui fabrique :: cough :: computers.

L’objectif est certains types de tâches productives. Pourquoi faire croire que l’iPad peut tout faire bien alors qu’il ne le peut pas. Il faudrait de réelles compétences pour lancer une campagne publicitaire qui célèbre ce que l’iPad Pro peut faire. (Comme un ordinateur.) Au lieu de se vautrer dans l’anti-intellectualisme.

Mais nous ne pouvons pas avoir un ordinateur à écran tactile puissant et incroyable. Ce doit être un iPad pour nous tous. Nuls.