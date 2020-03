L’iPad Pro Teardown 2020 fournit un examen plus approfondi du scanner LiDAR et confirme la mise à jour incrémentielle

iFixit a partagé aujourd’hui une vidéo de démontage du nouvel iPad Pro, qu’Apple a dévoilé plus tôt ce mois-ci.

iFixit a constaté que la plupart des composants internes du 2020iPad Pro‌ 2020 sont les mêmes que le modèle 2018, confirmant que l’appareil est une mise à jour relativement incrémentielle.

La nouvelle fonctionnalité la plus notable vue à l’intérieur du nouveau ‌iPad Pro‌ était le scanner LiDAR, qui mesure la distance aux objets environnants jusqu’à cinq mètres de distance et permet des expériences améliorées avec la réalité augmentée.

iFixit a également examiné la nouvelle puce A12Z Bionic, qui contient un processeur graphique à huit cœurs, une architecture thermique améliorée et des contrôleurs de performances optimisés. L’A12Z est associé à 6 Go de RAM, mis à niveau à partir de 4 Go sur tous, sauf le modèle 1 To 2018. Plus tôt cette semaine, il a été signalé que la puce A12Z était essentiellement une puce A12X renommée avec un noyau GPU supplémentaire activé.

Le port USB-C continue d’être modulaire et peut être remplacé indépendamment, mais l’adhésif tient presque tout en place, ce qui rend toutes les réparations plus difficiles.

Dans l’ensemble, le «iPad Pro» 2020 a obtenu un score de réparabilité iFixit de trois sur 10, le même que le modèle 2018, en raison des «procédures de réparation assez abyssales» de l’appareil.

Plus tôt cette semaine, iFixit a achevé le démontage des nouvelles clés en ciseaux du MacBook Air 2020.

Le nouveau ‌iPad Pro‌ d’Apple peut être acheté sur l’Apple Store en ligne au prix de 799 $.

