L’iPhone 11 d’Apple était le modèle le plus vendu chaque semaine au cours du trimestre de décembre

Après de faibles ventes d’iPhone au premier trimestre de 2019, Apple a connu une amélioration significative au premier trimestre de 2020, les ventes d’iPhone rapportant 56 milliards de dollars de revenus pour une croissance de 8%.

Selon le PDG d’Apple, Tim Cook, la réponse aux iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max a été très positive. Le ‌iPhone 11‌ était le sellingiPhone‌ le plus vendu chaque semaine au cours du trimestre de décembre, et les trois nouveaux modèles de wereiPhone‌ étaient les iPhones les plus populaires d’Apple.

Apple a enregistré une croissance à deux chiffres aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, à Singapour, au Brésil, en Chine continentale, en Inde, en Thaïlande, en Turquie, etc. Dans la grande Chine en particulier, Apple a renoué avec la croissance.

Apple a fait un gros effort de reprise en 2019, ce qui a été un succès, et Apple a vu le nombre de reprises de l’iPhone doubler d’une année sur l’autre.

