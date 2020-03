L’iPhone 12 devrait toujours être lancé cet automne malgré l’impact du coronavirus

La chaîne d’approvisionnement d’Apple a du mal à se remettre en marche à pleine capacité pendant des mois depuis que le coronavirus a forcé la fermeture des usines et que les travailleurs restent chez eux pour empêcher la propagation du virus. Cependant, il semble que la production recommence à augmenter, et le produit le plus attendu d’Apple de l’année semble être sur la bonne voie pour une sortie normale.

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, des sources affirment que l’iPhone 5G devrait toujours être disponible cet automne. Cela est dû en grande partie au fait que les travailleurs chinois commencent à retourner au travail, ainsi qu’au fait que l’iPhone 12 n’était pas prévu de commencer la production avant mai.

Apple vient de lancer un nouvel iPad Pro et Macbook Air cette semaine, et les deux produits sont disponibles à la commande dès maintenant pour une livraison la semaine prochaine. Cependant, la production sur les deux appareils a probablement commencé en janvier, un mois avant que la Chine ne connaisse le pire du virus, selon des sources proches du dossier.

Dans une note aux investisseurs, Brad Gastwirth, stratège technologique en chef chez Wedbush Securities, a déclaré que bien que la Chine commence à se remettre du virus, d’autres régions du monde sont toujours vulnérables aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

“Alors que la Chine revient en ligne, nous commençons à nous demander si Covid-19 aura un impact sur d’autres zones géographiques orientées vers l’offre … Alors que la Chine s’améliore, la chaîne d’approvisionnement de l’industrie électronique pourrait encore subir des perturbations importantes.”

Les usines de production continuent de fermer à travers le monde à mesure que le virus se propage, les fermetures les plus récentes se produisant en Malaisie. On ne sait pas encore à quel point la chaîne d’approvisionnement d’Apple continuera d’être perturbée, mais il est prometteur de voir de nouvelles versions de produits disponibles sur commande immédiatement et la disponibilité sur l’iPhone 11 et les AirPods s’améliorera.