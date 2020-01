L’iPhone 12 fait peau neuve, mais il prend du retard sur Android d’une manière à laquelle nous ne nous attendions pas – .

On peut facilement affirmer qu’Apple est un leader sur le marché des smartphones depuis le tout premier jour où l’iPhone original a été annoncé. Le téléphone n’a même pas été mis en vente pendant encore six mois après son dévoilement en janvier 2007, mais il est devenu instantanément évident qu’Apple venait de renverser l’industrie des smartphones. Les écrans tactiles n’étaient pas encore terriblement courants sur les smartphones à l’époque, et la plupart des téléphones équipés d’écrans tactiles avaient toujours des boutons ou des claviers. Ils utilisaient également tous une horrible technologie résistive, donc la saisie tactile n’était pas fiable à moins que l’utilisateur n’ait un stylet. Si les smartphones de cette époque semblent archaïques, c’est parce qu’ils l’étaient. Mais Apple est venu avec l’iPhone et a complètement changé le jeu.

Une fois que la popularité de l’iPhone a commencé à exploser, les entreprises rivales de l’industrie se sont retrouvées avec deux options. Copiez l’iPhone ou mourez. Google et ses partenaires fournisseurs Android ont choisi la première option – ceux qui existent depuis assez longtemps se souviendront qu’Android était développé comme une horrible arnaque BlackBerry, mais Google est sagement revenu à la planche à dessin et a modelé le système d’exploitation sur l’iPhone d’Apple. D’autres sociétés comme Nokia, Microsoft et RIM (BlackBerry) se sont moquées de l’iPhone et l’ont considéré comme une mode passagère. C’est bien sûr pourquoi aucune de ces sociétés ne fabrique plus de smartphones. Au cours de la prochaine décennie, toutes les autres sociétés de smartphones de l’industrie continueraient à copier non seulement les fonctionnalités de la plate-forme iOS d’Apple, mais également les différentes conceptions physiques de l’iPhone. Avance rapide jusqu’en 2020, cependant, et la marée a certainement tourné.

Ce n’est un secret pour personne que les fabricants de téléphones Android ont passé des années et des années à copier sans vergogne les designs d’iPhone d’Apple. Samsung était parmi les pires contrevenants, ayant littéralement écrit le livre sur la façon de copier l’iPhone pixel par pixel. C’est pourquoi Samsung et Apple sont entrés en guerre devant les tribunaux du monde entier, et ces batailles juridiques ont fini par être une chose formidable pour l’industrie. Pourquoi? Parce qu’ils ont poussé Samsung et d’autres fabricants de téléphones Android à développer leurs propres modèles au lieu de simplement arracher chaque nouveau modèle d’iPhone qu’Apple publie.

Rappelez-vous à quel point les choses vont mal en 2017? Sinon, découvrez cette collection de 20 copieurs embarrassants pour iPhone X en une seule image. C’est risible et pathétique, mais maintenant, c’est de l’histoire. La plupart des entreprises qui ont passé jusqu’à dix ans à copier Apple ont désormais leurs propres modèles de smartphones. Jetez un œil aux smartphones les plus récents de Samsung. Ils sont superbes!

C’est là que les choses deviennent intéressantes. Avec les iPhone 6 et 6 Plus sortis en 2014, Apple a commencé un nouveau cycle de conception pour sa gamme d’iPhone. Au lieu de rafraîchir la conception de l’iPhone tous les deux ans, la société a décidé de commencer à réutiliser les conceptions de l’iPhone pendant trois ans à la fois. C’était bien pendant un certain temps, mais en 2018, quelque chose d’intéressant s’est produit: les fabricants de téléphones Android ont commencé à améliorer BEAUCOUP la conception des smartphones.

L’industrie a commencé à s’orienter vers des conceptions de smartphones «tout écran» en 2016, et la conception crantée d’Apple sur l’iPhone X a été la vedette de l’émission en 2017. Mais ce n’est plus 2017. Toutes les sociétés de téléphonie Android dignes de mention ont désormais dépassé l’encoche qu’Apple a rendue célèbre sur l’iPhone X, et elles ont développé de nombreux nouveaux modèles tout écran passionnants qui sont bien meilleurs. Cependant, les iPhones d’Apple sont toujours identiques grâce au nouveau cycle de conception de trois ans de la société.

Nous sommes maintenant en 2020 et l’iPhone d’Apple est sur le point d’obtenir une actualisation attendue depuis longtemps. Selon les rumeurs, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max présenteraient un nouveau design époustouflant qui, selon l’initié Apple Ming-Chi Kuo, serait une modernisation du design de l’iPhone 5 que tout le monde aimait tant. Ils présenteront de l’acier plat tout autour des bords ainsi qu’une nouvelle configuration de caméra à l’arrière. Sur le devant, cependant, la nouvelle série Apple iPhone 12 devrait toujours comporter une encoche géante mordue hors de l’écran. Apple utilise un système avancé de reconnaissance faciale 3D sur ses iPhones, et il semble que les capteurs nécessaires à ce système ne puissent pas encore être réduits suffisamment pour tenir dans une lunette étroite.

Il y a quelques années à peine, personne ne s’attendait à ce qu’Apple prenne du retard en matière de conception de smartphones. Après tout, la société a passé plus d’une décennie à faire copier ses conceptions d’iPhone par chacun de ses rivaux. En 2020, cependant, le reste de l’industrie a évolué, mais il semble que Apple soit toujours pris au piège dans le passé. Alors que les téléphones Android utilisent de nouveaux designs astucieux impliquant des mécanismes contextuels ou des caméras perforées, la nouvelle série Apple iPhone 12 comportera toujours un design d’affichage tout droit sorti de 2017.

Si vous êtes un fan d’Apple, vous feriez mieux d’espérer que le cycle de conception de trois ans de l’iPhone soit bientôt rompu, car trois années de plus avec une grande encoche ressembleront à une éternité lorsque les téléphones Android commenceront à sortir avec des caméras frontales complètement caché sous les zones actives de l’écran.

