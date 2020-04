L’iPhone 12 pourrait avoir un design plat en acier inoxydable

Un rapport suggère aujourd’hui que l’iPhone 12 pourrait avoir un design plat similaire à l’iPhone 5 et à l’iPad Pro 2020, ainsi que des bords en acier inoxydable (via Bloomberg).

iPhone 12

Citant des sources inconnues, le rapport indique que les modèles haut de gamme de l’iPhone 12 auront un écran plat, des bords plats en acier inoxydable et une encoche plus petite. Ce serait une refonte majeure pour l’iPhone que nous n’avons pas vu depuis que l’iPhone X a introduit l’encoche.

Mark Gurman se réfère à ces modèles comme iPhone Pro, et ils garderont le système actuel à trois caméras à l’arrière, et adopteront le capteur LiDAR introduit avec l’iPad Pro 2020. Ils pourraient également avoir un écran légèrement plus grand que l’iPhone Pro Max, qui mesure 6,5 pouces.

Ensuite, Apple développe une version moins chère du HomePod qui serait la moitié de la taille du modèle actuel, même si elle aurait le même design. Apple pourrait le positionner comme un concurrent d’Echo Dot d’Amazon.

Enfin, les rumeurs Apple Tags utilisées pour garder la trace des objets physiques pourraient être fournies avec une pochette en cuir et un porte-clés afin de pouvoir être attaché aux choses.

