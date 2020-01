L’iPhone 12 proposera une identification faciale «actualisée», selon un rapport

Les analystes de Barclays sont sortis avec une nouvelle note d’investisseur, dans laquelle ils prédisent que la gamme iPhone 12 d’Apple comprendra des capteurs Face ID améliorés, entre autres changements. Les analystes corroborent également les affirmations de Ming-Chi Kuo.

Selon la note de Barclays obtenue par CNBC, la gamme iPhone 12 comprendra un identifiant de visage «actualisé». Ce que cela signifie exactement n’est pas clair, mais théoriquement, cela pourrait impliquer qu’Apple mettra à niveau le système de caméra TrueDepth utilisé pour Face ID avec des performances améliorées.

L’iPhone 11 présentait également des performances améliorées de Face ID, mais cela était principalement dû à des changements dans iOS 13 plutôt qu’à des mises à niveau matérielles. Apple a présenté les performances Face ID plus rapides comme l’une des fonctionnalités iOS 13 au sommet du poteau, ce qui signifie que ces améliorations ont également été apportées aux appareils plus anciens comme l’iPhone XS.

En plus de l’amélioration de Face ID, les analystes disent qu’Apple ajoutera des capteurs 3D de temps de vol à l’arrière des modèles haut de gamme de l’iPhone 12. La technologie de détection du temps de vol est similaire au système infrarouge TrueDepth utilisé pour Face ID, qui active Face ID. L’ajout d’un tel système de détection 3D à la caméra arrière permettrait des captures de photos 3D de plus haute fidélité. Les capteurs de temps de vol pourraient améliorer la qualité photo de l’appareil photo de l’iPhone et offrir de nouvelles fonctionnalités de réalité augmentée.

Comme le note CNBC, des capteurs de temps de vol sont déjà utilisés dans certains produits phares Android haut de gamme, y compris le Galaxy Note 10+:

ToF est déjà utilisé dans certains téléphones Samsung, tels que le Galaxy Note 10+. Samsung a démontré comment les capteurs peuvent être utilisés pour capturer une image d’un objet, puis créer rapidement un modèle 3D. Ainsi, quelqu’un avec une imprimante 3D à la maison pourrait imprimer une réplique.

Enfin, les analystes de Barclays corroborent également l’affirmation de Ming-Chi Kuo selon laquelle Apple pourrait abandonner le connecteur Lightning dès l’année prochaine dans le modèle iPhone le plus haut de gamme. Ce serait le premier iPhone à être complètement sans port, s’appuyant ainsi uniquement sur des fonctionnalités telles que la charge sans fil et AirDrop.

La gamme iPhone 12 devrait être dévoilée cet automne. Assurez-vous de consulter notre résumé complet de tout ce à quoi s’attendre d’Apple en 2020 pour tous les détails.

