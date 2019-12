L'iPhone 2020 serait doté d'un système de caméra de stabilisation d'image à décalage de capteur

Vous lisez . – des experts qui racontent les nouvelles d'Apple et de son écosystème environnant, jour après jour. N'oubliez pas de consulter notre page d'accueil pour toutes les dernières nouvelles et suivez . sur Gazouillement , Facebook et LinkedIn pour rester au courant. Je ne sais pas par où commencer? Découvrez nos histoires exclusives, nos critiques, nos procédures et abonnez-vous à notre chaîne YouTube