L’iPhone 9 pourrait être lancé le 5 avril

L’iPhone 9 (ou SE2, selon votre préférence), pourrait arriver dès cette semaine.Les accessoires pour le rumeur auraient commencé à arriver chez les détaillants avec des instructions selon lesquelles ils ne devraient pas être disponibles avant le 5 avril.

Accessoires iPhone arrivant avec l’embargo du 5 avril

Les détaillants chez lesquels les produits sont arrivés auraient été Best Buy. Une source a envoyé au Mac 9to5 une image d’une coque Urban Armor intitulée «Nouvel iPhone 4,7 pouces, 2020». Les détaillants ne doivent pas inventorier ou vendre ces produits avant dimanche.

La rumeur dit que l’appareil est un modèle de 4,7 pouces, une mise à niveau du populaire iPhone SE. Le cas illustré semble le confirmer. Des rumeurs suggèrent qu’il partage presque entièrement sa conception avec l’iPhone 8.

D’autres fonctionnalités supposées incluent un processeur A13 et Touch ID. Il pourrait également y avoir un modèle 5.5 “” iPhone 9 Plus “.