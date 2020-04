L’iPhone 9 pourrait être lancé le même jour que le OnePlus 8 Pro – .

L’iPhone 9 d’Apple pourrait être dévoilé le 14 avril, le jour même du lancement de la série OnePlus 8.

Un initié affirme qu’Apple envisage cette date particulière pour jouer avec le fabricant chinois de smartphones.

La date de sortie de l’iPhone 9 pourrait être le 24 avril, selon le rapport.

Nous sommes probablement à quelques jours de la révélation officielle de l’iPhone 9, également appelé iPhone SE 2. Mais quel que soit le nom d’Apple, le téléphone abordable sera certainement populaire auprès des acheteurs, compte tenu des rumeurs. revendiqué. Le combiné aura le même design qu’Apple utilisé pour tous les téléphones de l’iPhone 6 à l’iPhone 8, ce qui signifie que la prise en charge de Touch ID est très présente. Mais l’iPhone 9 comportera également la même puce A13 qui alimente l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max.

La meilleure chose à propos de l’iPhone 9 pourrait être le prix, cependant, surtout compte tenu de la crise économique imminente. Selon les rumeurs, l’iPhone 9 coûterait 399 $ lors de son lancement. Et l’arrivée du téléphone semble imminente. Nous avons déjà vu des accessoires fuite pour le combiné qui a atteint les magasins, ainsi que des références au nouvel appareil dans le code pour la version bêta d’iOS 13.4.5. Maintenant, un initié avec un excellent bilan affirme qu’Apple lancera le combiné la semaine prochaine… le jour même où le OnePlus 8 Pro est censé tomber.

La pandémie de COVID-19 a perturbé la vie normale partout dans le monde. Petit à petit, tout a dû être mis en pause, car l’éloignement social est une excellente arme contre le nouveau coronavirus et sa capacité à se propager. Tout ce qui impliquait une sorte de rassemblement de personnes a été annulé. Les grandes émissions technologiques comme MWC et Google I / O, les événements sportifs comme les Jeux olympiques d’été et l’Euro 2020, et les premières de films ont tous été annulés ou retardés.

Apple a également probablement décidé d’annuler un événement fin mars qui n’a même jamais été annoncé. C’est là que l’iPhone 9 et d’autres appareils auraient dû être dévoilés. Apple a décidé de lancer certains produits, car nous avons vu il y a quelques semaines des mises à jour de l’iPad Pro et du MacBook Air 2020. L’iPhone 9 a été reporté à l’été ou à l’automne, car Apple avait besoin de plus de temps pour évaluer l’impact de la pandémie.

Tous ces événements ont été relayés par YouTuber Jon Prosser, qui a eu un excellent bilan ces derniers mois. Par exemple, il a été le premier à fournir la structure de prix correcte pour le Galaxy S20 il y a quelques mois.

Dans un nouvel épisode de Front Page Tech, Prosser a déclaré qu’Apple envisage maintenant de lancer l’iPhone 9 la semaine prochaine. Le 15 avril est une date de lancement potentielle, mais Apple envisage également le 14 avril. C’est là que les choses deviennent intéressantes, car Prosser dit que ses sources lui ont dit qu’Apple pourrait choisir le 14 avril juste pour jouer avec OnePlus.

OnePlus a annoncé qu’il dévoilera la série OnePlus 8 le 14 avril. Pourquoi Apple ferait-il tout cela? Prosser dit que c’est de la mesquinerie, mais la réalité est que ce ne sont que des affaires. L’entreprise mobile est très compétitive en temps normal, et cette concurrence ne fera que s’intensifier lors d’une pandémie.

Les ventes de smartphones ont chuté et tout le monde a été blessé dans le processus. Les ventes du Galaxy S20 n’ont pas été formidables, et Samsung vient de lancer une promotion massive qui réduit efficacement le prix du combiné de 50%. Samsung a fait son pas juste avant qu’Apple et OnePlus aient l’occasion de dévoiler leurs nouveaux produits.

En ce qui concerne la rivalité entre Apple et OnePlus, les fans de chaque côté se souviendront qu’Apple a fait un mouvement similaire auparavant. L’événement OnePlus 6T devait avoir lieu le 30 octobre, mais Apple a ensuite annoncé sa propre conférence de presse pour la même date. Le fabricant chinois de smartphones aurait pu aller de l’avant avec l’émission comme initialement prévu, mais a finalement décidé de déplacer le lancement au 29 octobre.

Cette fois-ci, Apple devrait lancer l’iPhone 9 via un communiqué de presse, tandis que OnePlus diffusera l’événement OnePlus 8 en ligne. L’iPhone 9 devrait être expédié le 24 avril, a déclaré le YouTuber. Il n’y a pas de date de sortie pour le OnePlus 8 Pro ou OnePlus 8 pour le moment.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

