L’iPhone 9 pourrait être le plus grand copetiteur du Pixel 4a

Le Google Pixel 3a est un combiné abordable et remarquable qui se distingue comme une excellente proposition de valeur sur un marché rempli de 1000 mastodontes technologiques. Avec des spécifications décentes, un excellent appareil photo et des mises à jour régulières, il s’est «bien vendu» selon le Mountain View aux lèvres serrées. Le prochain Google Pixel 4a promet d’être une suite très excitante, offrant un autre point d’entrée peu coûteux dans la vision de Google sur Android.

Compte tenu de l’état actuel du marché, le Pixel 4a devrait être une victoire majeure pour Google. Les téléphones à 1 000 $ ne se vendent pas aussi bien et les fabricants réalisent progressivement qu’il y a aussi de l’argent à gagner sur le marché intermédiaire. Cependant, ce n’est peut-être pas un fabricant d’Android qui constitue la plus grande menace pour le Pixel 4a, en remportant une part de marché décente. Selon des rumeurs, l’iPhone 9 d’Apple arriverait sur le marché à seulement 399 $ dès mars. C’est le même prix que le Pixel 3a et probablement le point d’entrée du prochain Pixel 4a.

Si cela est vrai, cela ne représenterait pas seulement un défi pour Google, mais pour toute une gamme de fabricants Android – y compris Samsung. Les ventes d’iPhone dominent déjà l’espace haut de gamme, représentant un appareil haut de gamme sur cinq dans le monde et 49% de toutes les expéditions de smartphones aux États-Unis. Ces téléphones conservent généralement leur valeur mieux que leurs homologues Android, laissant un iPhone 9 de 399 $ avec peu de produits phares Apple à prix réduit. Il ne fait aucun doute qu’un iPhone abordable se vendra bien.

Google Pixel 4a et 4a XL: tout ce que nous savons jusqu’à présent (mise à jour: 11 mars)

Mise à jour 91Mobiles: 11 mars 2020 (10 h 40 HE): Du matériel promotionnel potentiellement divulgué a récemment fait surface en ligne qui nous donne un aperçu du prix de départ possible du Pixel 4a. Lire la suite pour plus de détails! Original: février…

Les Pixel 3 et 4 phares de Google n’étaient pas les percées que certains attendaient. Au lieu de cela, c’est le Pixel 3a plus abordable qui a été la dernière victoire de Google sur le marché. Un iPhone bon marché pourrait jusqu’à maintenant faire échec à la seule réussite de Google Pixel.

Équilibrer les spécifications et les coûts

Bien sûr, nous prenons un peu d’avance sur nous-mêmes. Il n’y a aucune garantie que l’iPhone 9 ou le Pixel 4a cloueront la formule intermédiaire.

Ce segment de produit est plus attrayant lorsqu’il fournit une puissance de traitement suffisante pour des performances d’application fluides combinées à une qualité de construction haut de gamme. Des fonctionnalités de milieu de gamme comme une prise casque peuvent vous aider, mais le prix inférieur permet de renoncer facilement à des fonctionnalités telles que le déverrouillage du visage 3D, les scanners d’empreintes digitales à l’écran, etc.

La bataille pour le milieu de gamme est de plus en plus pertinente, tant pour le profil de la marque que pour le chiffre d’affaires.

Cela dit, les consommateurs se soucient certainement beaucoup de la photographie, même à ce prix. Bien que nous ne puissions certainement pas nous attendre à toutes les cloches et sifflets en termes de matériel photo supplémentaire. Malgré tout, le Pixel 3a a été acclamé pour avoir pris des photos aussi belles que le Pixel 3 plus cher. L’iPhone 9 devra rivaliser avec ses frères et sœurs de niveau supérieur pour la qualité d’image s’il correspond à la réputation de Google. Il n’est pas difficile d’imaginer cela.

N’oubliez pas l’iPhone SE

Apple a une forme antérieure en matière de combinés plus abordables. L’iPhone SE 4 pouces de 2016 a marqué la première tentative de la société de séduire le marché intermédiaire. Cet appareil s’est également vendu à 399 $ et il semblait qu’Apple ne pouvait pas fabriquer des appareils assez rapidement à l’époque.

Dans un marché rempli de produits phares coûteux de 1 000 $ et de combinés chinois de plus en plus identiques, des téléphones de milieu de gamme de plus haute qualité se distinguent. La nécessité pour les entreprises de proposer un téléphone à bas prix et de haute qualité ne doit pas être négligée, en particulier dans une année où la 5G fait grimper les prix sur la plupart du marché. En outre, il y a des marchés clés non-5G à penser, comme l’Inde et l’Amérique du Sud, où les combinés inférieurs à 500 $ représentent la majeure partie des ventes. Cependant, ces régions peuvent être beaucoup plus difficiles à casser pour les marques occidentales.

Un iPhone bon marché pourrait faire exploser la seule réussite de Pixel de Google.

En un mot, les options de smartphone abordables sont de plus en plus importantes – même pour des marques premium comme Apple. Les actions de vente éprouvent de plus en plus de difficultés, car les prix dépassent la barre des 1 000 $. Alors que le niveau premium ne va nulle part, la bataille pour le milieu de gamme est de plus en plus pertinente, tant pour le profil de la marque que pour le chiffre d’affaires.

Un iPhone 939 $, un Pixel 4a et même des rumeurs comme le OnePlus 8 Lite sont tous prêts à capitaliser. Mais lequel sortira le premier?

Google Pixel 4 XL vs Apple iPhone 11 Pro Max: Pommes vs Oh So Oranges

https://youtu.be/_YbmMBeIufU Soyons honnêtes, le Pixel 4 XL peut être un appareil Android, mais il ne se sent pas tout à fait comme un concurrent direct de ses frères sous Android. En mettant l’accent sur la simplicité et les performances de l’appareil photo par rapport aux cloches…

iPhone vs Pixel

Google n’est pas sur le marché des smartphones pour déplacer des dizaines de millions de téléphones par an. Cependant, la société a besoin de combinés populaires et convaincants pour que son entreprise mobile en vaille la peine. Le Pixel 3a a marqué le plus grand succès de Google à ce jour et le Pixel 4a a beaucoup à faire. Malheureusement pour Google, Apple regarde maintenant exactement le même segment de marché.

Soyons honnêtes, un iPhone abordable est une vente beaucoup plus attrayante pour les masses qu’un téléphone Google abordable – en particulier aux États-Unis et sur d’autres marchés d’Europe occidentale, où la notoriété et la valeur de la marque Apple dépassent Google de plusieurs kilomètres. Le Pixel 3a n’a peut-être été qu’une petite victoire dans le grand schéma des choses, mais c’est une position que Google peut déjà trouver très difficile à garder.

Le Pixel 4a peut s’avérer être un excellent téléphone, mais l’arrivée précoce de l’iPhone 9 pourrait suffire à aspirer le vent des voiles de Google.

Plus de posts sur Pixel 4a