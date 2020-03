L’iPhone 9 semble confirmé par la nouvelle version bêta d’iOS 13.4.5 – .

Des références iPhone 9 ont été découvertes dans le code de la nouvelle version bêta d’iOS 13.4.5.

La version bêta d’iOS 13.4.5 fait référence à un iPhone avec une liste de fonctionnalités qui ne correspondent à aucun appareil actuellement sur le marché, y compris les capacités Touch ID et la technologie Express Transit Card.

Une autre fuite suggère que l’iPhone 9 sera annoncé le 15 avril et mis en vente une semaine plus tard.

À ce stade, il ne s’agit pas de savoir si un nouveau modèle d’iPhone d’entrée de gamme sortira cette année, mais quand le téléphone sera officiellement annoncé par Apple. Juste un jour après la fuite en ligne d’un étui de protection pour un nouvel iPhone 2020, des références à un nouvel iPhone avec Touch ID ont été découvertes dans le code de la version bêta d’iOS 13.4.5.

Selon ., les chaînes de la nouvelle API CarKey – qui permettront de déverrouiller et démarrer une voiture avec un iPhone ou une Apple Watch – avec des références à un iPhone avec Touch ID sont apparues pour la première fois dans le code du dernier version bêta. . a indiqué précédemment que CarKey pouvait être utilisé sans authentification biométrique via la technologie Express Transit Card, même si le téléphone était mort.

Express Transit est disponible sur iPhone 6s et versions ultérieures, mais il ne fonctionne qu’avec la réserve de marche sur les modèles iPhone XR, iPhone XS et iPhone 11. Au moins, c’était le cas avant iOS 13.4.5, ce qui indique clairement qu’il existe un modèle d’iPhone avec Touch ID qui prend en charge les cartes CarKey et Express Transit avec réserve de marche. Étant donné que l’iPhone 8 ne possède pas toutes ces fonctionnalités, il semble probable que le code se réfère à l’iPhone 9.

Dans d’autres nouvelles sur l’iPhone, Jon Prosser, un joueur de plus en plus prolifique, est revenu mardi avec une mise à jour sur l’appareil non annoncé, affirmant qu’Apple se prépare pour un lancement en avril après une réunion interne lundi. La révélation provisoire aura lieu le mercredi 15 avril, tandis que l’iPhone 9 sera expédié une semaine plus tard le 22 avril. Prosser se couvre un peu, cependant, notant que les choses pourraient changer en raison de la pandémie de coronavirus en cours:

Mise à jour iPhone 9 👀

Par une réunion interne hier, Apple se prépare maintenant pour une sortie en avril.

Dates provisoires:

– Annonce le 15 avril

– Expéditions le 22 avril

N’oubliez pas: nous sommes au milieu d’une pandémie, et les choses pourraient changer.

Les doigts croisés 🤞 pic.twitter.com/egz8UWXd9F

– Jon Prosser (@jon_prosser) 31 mars 2020

Dans un tweet de suivi, Prosser a également affirmé qu’Apple allait commencer à expédier des iMacs sélectionnés des employés de vente au détail au cours des deux prochaines semaines, qui seront invités à travailler à distance. Ils seraient censés être formés pour offrir à la fois des ventes et un support technique aux clients qui souhaitent acheter le nouvel iPhone 9 lors de son annonce officielle.

L’iPhone 9 devait initialement être dévoilé lors de l’un des événements annuels de printemps d’Apple en mars, mais aucun événement de ce type n’a jamais été annoncé, car l’épidémie de COVID-19 a été déclarée pandémie au moment où Apple aurait commencé à envoyer des invitations. Au lieu de cela, Apple a annoncé un nouveau modèle iPad Pro et un MacBook Air moins cher, tous deux via un communiqué de presse, ce qui est probablement la façon dont l’iPhone 9 sera également présenté.

