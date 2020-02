L’iPhone de la famille est revenu deux mois après avoir été déposé dans un lac à Disney World

Une famille du Montana qui a fait tomber un iPhone dans le Seven Seas Lagoon s’est vu restituer l’appareil deux mois plus tard et en état de marche.

Tel que rapporté par MacRumors:

Après avoir assisté à la fête d’Halloween pas si effrayante de Mickey Mouse au Magic Kingdom et attendre un ferry pour quitter le parc, le tout nouvel iPhone 11 de Lisa est tombé de son sac et a atterri directement dans le Seven Seas Lagoon, un petit plan d’eau dans devant Magic Kingdom où Disney exploite le transport par eau.

Avec l’iPhone coulant au fond du lac et tard dans la nuit, Lisa pensait que les chances de récupérer l’appareil seraient minces.

Lisa a été contactée par Disney deux mois plus tard, ignorant initialement les appels parce qu’elle pensait qu’ils provenaient de télévendeurs. Finalement, son beau-père a contacté pour dire que Disney avait trouvé son iPhone.

Économisez gros avec les offres VPN d’ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

Même s’il avait été immergé pendant “assez longtemps”, l’appareil était “complètement fonctionnel”:

“J’ai pu récupérer toutes les photos de notre soirée Disney Halloween, et à part du sable dans mon étui et un peu d’algues sur la couverture, le téléphone ne semble pas pire pour l’usure.”

Lisa était tellement impressionnée qu’elle a envoyé un courriel à Tim Cook pour lui raconter l’histoire, il l’a remerciée de la partager. Les iPhone d’Apple sont imperméables à un certain degré, mais avoir une fonction après deux mois au fond d’un lac est assez impressionnant …