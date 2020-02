L’iPhone Flip et l’iPad Fold

Il y a un an, j’ai écrit sur l’avenir des appareils pliables. Ou du moins une grande partie. (Jusqu’à ce que, comme Star Trek La nouvelle génération va prédites, wearables les rendre obsolètes.)

TL; DR, j’ai expliqué comment l’histoire de la technologie humaine était l’histoire des pliables. Des livres aux portefeuilles, nous, les humains, adorons tout plier, y compris nos vêtements et notre nourriture. Oof, ouais, maintenant je veux un taco.

J’ai même simulé des concepts d’iPhone pliables dans Photoshop qui ressemblent beaucoup à ce à quoi ressemblait le Moto Razr moderne et le Samsung Flip tout juste annoncé. Maintenant, parce que ces téléphones sortent, les gens se demandent à haute voix où le téléphone pliable d’Apple est. Après tout, les spectacles Retournez le matériel est prêt, non? C’est donc le logiciel d’Apple qui doit être le problème alors?

Attendez, attendez, attendez. Ou pliez simplement.

faits pliables

Maintenant, juste pour être clair. Les pliables ne sont toujours pas une chose. Personne ne les achète car ce sont objectivement les meilleurs appareils, avec les meilleurs appareils photo, la durée de vie de la batterie, les écrans, la durabilité et oh oui, la valeur.

Économisez gros avec les offres VPN d’ExpressVPN, NordVPN, Surfshark et plus

Nous Nerds les acheter parce qu’ils sont subjectivement les plus nouveaux dispositifs en ce moment. Bien plus intéressant que les foutus téléphones à dalle toujours ennuyeux auxquels nous avons tous été soumis au cours de la dernière décennie et demie.

Mais ils ne sont pas non plus vraiment utilisables en tant que seul appareil de quiconque en ce moment. Ils sont la plupart du temps un deuxième, troisième, voire une quatrième ou plusieurs dispositifs – cette année! – pour les petits, riches, marché industrie initié Samsung et quelques autres entreprises ont réalisé qu’ils peuvent cibler, en utilisant pliables, comme tout le meilleur moyen de nous séparer de notre argent.

La plupart des gens, la grande majorité d’entre eux, achètent encore des téléphones à dalle beaucoup plus abordables et de spécification robuste. Et devrait l’être, au moins jusqu’à ce que les pliables ne soient pas seulement subjectivement nouveaux pour les personnes qui passent régulièrement par une douzaine de téléphones par an, mais deviennent vraiment mieux pour les personnes qui ont besoin du meilleur téléphone possible pendant plusieurs années.

Et ce sont deux marchés très, très différents.

Comprimés pliables

D’accord, il existe actuellement deux principaux types de pliables sur le marché. Les premiers sont essentiellement des tablettes pliables – des tablettes qui se replient en téléphones.

Le Samsung Galaxy Fold est l’exemple le plus connu, car il a reçu une annonce importante et flashy, puis expédié, puis cassé, puis arrêté, puis refactorisé, puis expédié à nouveau. Et tout cela a attiré l’attention du Fold.

Il se plie comme un livre, avec un petit écran à l’extérieur et un grand écran à l’intérieur.

Du point de vue logiciel, je pense qu’un Apple de type livre Galaxy Fold pliable serait en fait l’un des plus simples à mettre en œuvre.

À l’extérieur, vous présenteriez l’interface iPhone 4 pouces, celle trouvée sur l’iPhone SE. Je veux dire, si elle a vraiment dû rester super minuscule. Sinon, l’iPhone de 4,7 pouces 8 ou 9 iPhone ou quel que soit le prochain niveau d’entrée est appelée iPhone – cette interface serait parfait.

Ouvrez-le et vous obtiendrez l’interface iPad de 7,9 pouces.

Étant donné qu’Apple prend déjà en charge les classes de taille, du style iPhone compact au style iPad normal, et les fichiers binaires universels qui contiennent à la fois les interfaces iPhone et iPad, tous les éléments de base sont déjà là.

C’est déjà ainsi que fonctionnent les applications multi-fenêtres sur l’iPad. Classe régulière en plein écran ou demi-écran, classe compacte au tiers d’un écran.

Si les développeurs le prennent déjà en charge pour iPadOS, il pourrait même “simplement fonctionner” sur un écran de pad pliable, y compris multi-fenêtres lorsqu’il est ouvert en tant que tablette.

Le Mate X de Huawei est une autre tablette pliable bien connue. Après un début flashy au début de 2019, à la fin de 2019, il n’est expédié qu’en Chine et on ne sait toujours pas quand le reste du monde l’obtiendra.

Contrairement au Galaxy Fold, le Mate X n’est pas un innie – c’est un outie. Comme dans l’outie côté écran. Pas comme un livre, mais comme un … euh … un … en fait, je ne peux pas penser à autre chose comme ça.

Mais quoi qu’il en soit, une tablette pliante de style Mate X serait probablement encore plus facile à mettre en œuvre. Interface iPad Air lorsqu’elle est ouverte, interface iPad mini lorsqu’elle est fermée.

Assurez-vous qu’il conserve le support Apple Pencil et nous volons.

Téléphones pliables

Le deuxième type de pliables que nous voyons actuellement sont essentiellement des téléphones pliables – des téléphones qui se replient en… Je ne sais pas, des téléavertisseurs?

Le Moto Razr dans toute sa splendeur nostalgique rétro-futur a été annoncé à la fin de l’année dernière et vient de commencer à être expédié. Le Flip Galaxy – techniquement le Flip Galaxy Z, qui aurait été nommé d’après son marché cible Gen-Z – vient d’être annoncée cette semaine et sera disponible sous peu. Les deux sont de type Innies pliables style de livre avec les principaux écrans à l’intérieur.

Le Razr a un écran carré à l’avant lorsqu’il est fermé. Ce serait techniquement une classe de taille compacte / compacte, semblable verticalement à un iPhone en paysage et horizontalement à un iPhone en portrait. Cela pourrait être le plus grand défi pour Apple à mettre en œuvre, non pas en théorie, mais en pratique, car l’interface paysage sur l’iPhone s’est toujours sentie à l’étroit.

Et pas de mode ROKR secret. S’il vous plaît.

Le Flip a un petit écran en forme de pilules à l’avant. Si Apple allait dans ce sens, iOS pourrait simplement pousser les notifications de style bannière à cela, donc je ne pense pas que ce serait un obstacle non plus.

Ouvrez-les et vous obtenez simplement l’interface iPhone actuelle. Pas de chichi de framework, pas de muss de développeur.

Attendez-vous à la finna flex…. Je veux dire le mode flip flex où vous obtenez différentes applications en haut et en bas du pli. Ceux-ci devraient tous deux être de la même classe de taille compacte / compacte que l’affichage frontal. Il pourrait déjà fonctionner, toujours en théorie, mais il bénéficierait énormément d’une attention et d’une considération particulières pour vraiment l’optimiser pour une utilisation persistante.

Matériel pliable

Donc, si le logiciel n’est pas vraiment un barrage routier ou même une pierre d’achoppement, qu’en est-il du matériel?

Certains pourraient dire que Samsung est déjà si avancé en matière de matériel qu’il faudrait beaucoup de temps à Apple pour rattraper son retard.

Et peut-être. Mais la première fois que j’ai entendu parler d’un téléphone pliable moderne, c’était en 2010, comme l’ère iPhone 4, et il s’agissait d’Apple qui les prototypait déjà. Donc, au mieux, il est tout à fait possible qu’Apple ait déjà une décennie de R&D sur ce genre de choses. Et, rappelez-vous, contrairement à beaucoup d’autres entreprises, la plupart du temps Apple garde ses premiers échecs à lui-même.

Sinon, au pire, il est important de se rappeler que Samsung n’est pas principalement une compagnie de téléphone. Ce n’est pas du tout une compagnie de téléphone. C’est un conglomérat massif avec une énorme activité de composants. Et il a été fournit ces composants à Apple depuis des années. Plus récemment et de façon célèbre, il a fabriqué les conceptions d’écran OLED d’Apple pour l’iPhone X-series.

Si Samsung a la capacité et que quiconque, y compris Apple, a de l’argent – et Apple a de l’argent – il y a de très bonnes chances que Samsung ne fasse rien de pliable qui ne soit pas à vendre.

Maintenant, certains pourraient affirmer que les cas d’utilisation ne sont pas là. Comme je l’ai dit au début, cependant, l’histoire de la technologie humaine est l’histoire des pliables.

Enfer, même les ordinateurs portables se plient. Pourquoi? Parce que cela les rend beaucoup plus pratiques à transporter que les ordinateurs de bureau.

Alors que certains d’entre nous peuvent insérer des mini-tablettes dans les poches arrière de nos jeans hipster pas si maigres et pas tous, beaucoup de gens ne le peuvent tout simplement pas. S’ils doivent apporter une tablette, ils doivent apporter un sac à dos ou un sac de messager pour le transporter. Une tablette de pliage, cependant, pourrait encore entrer dans une poche ou sac à main.

Et, comme les téléphones à dalle actuellement omniprésents continuent de devenir de plus en plus gros – essayant vraiment de ne pas regarder dans votre direction, Galaxy S20 Ultra – ils deviennent tout simplement trop gros pour que certaines personnes puissent les transporter facilement.

Pour ces personnes, tout comme un portefeuille ou un téléphone à clapet classique, sacrifier de la profondeur pour économiser sur une certaine longueur, pour ces personnes, fait juste le genre de sens qui le fait.

Ainsi, si le logiciel est pas un problème énorme, et le matériel est disponible et a des applications pratiques, pourquoi pas Apple annonce une tablette pliable ou par téléphone en ce moment, maintenant, maintenant?

Parce que les implémentations matérielles actuelles n’y sont tout simplement pas encore. Ils ont encore trop de compromis pour être des appareils grand public, et en ce qui concerne le mobile, Apple ne fabrique que des appareils grand public.

Passer des écrans en plastique du Galaxy Fold et Moto Razr à l’écran en verre du Galaxy Flip semble être un énorme bond en avant en termes de durabilité, mais nous devrons voir à quel point il résiste lorsque le Flip est réellement expédié et des milliers de personnes mettent la main dessus dans le monde réel.

Même alors, il a encore un pli, ce qui est probablement l’un des véritables briseurs pour deal d’Apple en ce moment. Le pli est comme une encoche que non seulement vous ne pouvez jamais voir, mais que vous ne pouvez jamais ressentir. De plus, les encoches vs les fronts vs les poinçons sont tous subjectifs. On pourrait dire qu’on est meilleur que les autres ne sont ou pire que les autres. Pas, les plis. Ils ne sont jamais meilleurs que pas de plis.

L’autre rupture de contrat est probablement le prix. Les pliables sont actuellement en phase d’adoption précoce, loin d’être acceptés par le grand public. La technologie requise pour les fabriquer est chère et cela rend le prix de détail encore plus cher.

plus grand avantage sur le marché des consommateurs d’Apple est technologie d’emballage d’une façon qui est très attrayant pour le grand public, la plupart du temps au moment exact de monter ou de le pousser dans le courant dominant. L’iPad n’était pas seulement plus simple et beaucoup plus amusant que les Tablet PC de l’époque, il était de 499 $ au lancement, pas de 999 $.

1499 $ pour un rabat iPhone ou 1999 $ pour un pli juste iPad est pas.

apple pliables

Cela dit, je pense qu’Apple pourrait éventuellement créer des pliables super intéressants.

La société choisirait probablement une seule cible, au moins au début, et comme elle fabrique tout, du silicium au matériel en passant par le logiciel et l’interface, l’expérience pourrait être extrêmement bien adaptée à cette cible. Quelque chose de plus difficile lorsque vous êtes Android avec Google ou sans, et que vous devez travailler pour Samsung et Huawei et Motorola et, pourquoi pas, Royale Flex Pai.

Compte tenu de ce que tout le monde, d’Apple Display aux équipes Taptic Engine, peut faire, les iPhones pliables, les iPads pliables, l’enfer, les MacBook pliables où les deux côtés sont des écrans et différents claviers haptiques et surfaces de contrôle peuvent se manifester de manière opportuniste, quand et selon les besoins.

Mais rien de tout cela ne se produira tant que la technologie ne sera pas plus mature. Jusqu’à ce qu’il passe de la nouveauté à la quasi-majorité.

Tout comme il y avait des années de Palm et BlackBerry avant l’iPhone et une décennie de Tablet PC avant l’iPad et l’Apple Pebble avant Watch, il va y avoir un tas de Folds et flips et, je ne sais pas, flings? avant qu’Apple n’entre dans l’anneau pliable.

Ou, vous savez, les vêtements portables les rendent obsolètes. Et puis les projectables font la même chose avec les wearables.