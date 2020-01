L’iPhone fonctionne désormais avec une clé de sécurité physique 2FA pour les applications Google – .

Si vous souhaitez vraiment sécuriser vos comptes en ligne, vous devez déjà utiliser des mots de passe forts et uniques pour vos propriétés en ligne, de préférence à l’aide d’un gestionnaire de mots de passe. En plus de cela, de nombreux produits et services prennent désormais en charge l’authentification à deux facteurs (2FA), ce qui ajoute une autre couche de protection en plus de ce mot de passe. Vous devez utiliser 2FA avec tous vos précieux comptes, en particulier ceux que vous utilisez pour gérer l’argent et les données personnelles. C’est une chose pour les pirates de voler votre compte Netflix et une autre pour les voleurs de prendre le contrôle d’une application bancaire ou d’un compte de messagerie. Mais même 2FA n’est pas toujours pratique, surtout s’il s’agit de saisir un code que vous venez de recevoir par SMS. Une meilleure alternative consiste en fait à utiliser un gadget autonome pour agir en tant qu’authentificateur 2FA. Et, l’iPhone se trouve être l’un de ces appareils, en ce qui concerne les comptes Google.

Votre compte Google détient les clés d’un trésor de données, car il contrôle toutes vos propriétés Google, y compris Gmail, la recherche, YouTube, Maps et bien d’autres. Et Google a maintenant transformé l’iPhone en un appareil qui ressemble beaucoup à une clé FIDO 2FA – Google, en passant, crée ses propres clés physiques 2FA.

Google a mis à jour l’application Google Smart Lock cette semaine pour transformer l’iPhone en clé de sécurité 2FA, rapporte 9to5Google. Un googleur a confirmé sur Twitter que la société utilise Secure Enclave dans la puce de la série A de l’iPhone pour transformer l’iPhone en un appareil 2FA. Si ce nom vous dit quelque chose, c’est parce que l’Enclave de sécurité est une puce qui contient les données Face ID ou Touch ID, ainsi que d’autres données cryptographiques.

Il utilise Secure Enclave comme clé de sécurité, c’est plutôt cool.

Pour utiliser l’iPhone comme authentificateur 2FA sur les comptes Google, vous devez le configurer comme un dans Smart Lock. Une fois cela fait, chaque fois que quelqu’un utilise les informations d’identification du compte Google pour se connecter, il devra ouvrir Smart Lock sur l’iPhone et le confirmer. L’iPhone doit être à proximité de l’ordinateur utilisé pour se connecter aux applications Google, car les données sont envoyées via Bluetooth, localement. Cette protection iPhone empêcherait quiconque de se connecter à votre compte Google protégé par 2FA. Ils devraient obtenir que votre appareil le fasse, ce qui signifie qu’ils devraient contourner le verrouillage de l’écran pour accéder à l’application Smart Lock.

La décision de Google confirme à nouveau les normes de sécurité élevées d’Apple en matière de confidentialité des utilisateurs et de sécurité des données à un moment où le gouvernement demande, encore une fois, au fabricant d’iPhone de ruiner le cryptage de l’iPhone.

