L’iPhone ou l’iPad continue de s’éteindre? Voici comment y remédier!

Si vous avez un appareil iOS qui s’éteint sans que vous le lui demandiez (ou en raison d’une batterie faible), vous pourrez peut-être résoudre votre problème sans vous rendre à l’Apple Store. Tant que ce n’est pas un problème avec la batterie de votre téléphone ou tout autre élément interne, le réparer peut être aussi simple que d’effectuer quelques étapes rapides. Avant de planifier ce rendez-vous d’assistance, essayez ces conseils et astuces. Nous espérons qu’ils permettront à votre appareil de fonctionner à nouveau sans problème!

1. Forcer le redémarrage

Si votre iPhone ou iPad continue de s’éteindre, ne se charge pas ou continue de planter, il est peut-être temps de procéder à une réinitialisation matérielle. Qu’il s’agisse vraiment d’un arrêt spontané ou d’un épuisement rapide de la batterie en raison de processus malveillants ou d’une activité radio Wi-Fi ou cellulaire, une réinitialisation matérielle peut vous aider.

Comment forcer le redémarrage d’un iPhone 8 ou plus récent

C’est ainsi que vous forcez un redémarrage sur l’iPhone 8 ou plus récent, y compris tous les iPhones et iPads avec Face ID.

Appuyez et relâchez rapidement le bouton d’augmentation du volume.

Appuyez et relâchez rapidement le bouton de réduction du volume.

Maintenez la touche bouton latéral. Relâchez le bouton latéral lorsque vous voyez Logo Apple.

Comment forcer le redémarrage d’un iPhone 7 ou version antérieure

Sur un iPhone 7 ou iPhone 7 Plus, maintenez la touche Sleep / Wake et le bouton Baisser le volume bouton en même temps.

Sur un iPhone 6s, un iPad avec le bouton Accueil ou un appareil plus ancien, maintenez la touche Sleep / Wake et le bouton Accueil bouton en même temps.

Maintenez enfoncé le combo de boutons jusqu’à ce qu’un logo Apple apparaisse à l’écran (l’écran de votre iPhone s’assombrit avant que le logo Apple n’apparaisse). Les appareils iOS avec des plaques blanches afficheront un écran de lancement blanc. Les appareils iOS avec des plaques noires afficheront un écran de lancement noir.

Lorsque l’écran de lancement apparaît, vous pouvez lâcher le combo de boutons.

Une fois que votre iPhone ou iPad a redémarré, vérifiez s’il reste allumé et opérationnel. Si ce n’est pas le cas (ou s’il ne redémarre pas), passez à l’étape suivante.

2. Branchez

Si votre iPhone ou iPad se décharge rapidement, branchez-le. Une fois le câble de chargement en place, vous devriez le voir commencer à se charger et vous pourrez lire le niveau de la batterie. S’il montre peu ou pas de charge, cela signifie que votre batterie est déchargée. S’il indique une batterie partiellement ou complètement chargée, vous pouvez avoir un autre problème.

Dans les deux cas, connectez votre appareil iOS à son câble de chargement, branchez-le sur une prise ou un port USB et commencez à charger. Laissez-le charger pendant une heure. S’il ne semble pas répondre, essayez un autre câble de chargement, une autre prise USB ou un autre port USB de votre ordinateur. Une fois que vous êtes complètement chargé, gardez un œil sur votre iPhone ou iPad et voyez s’il s’éteint à nouveau. Sinon, super! Si oui, continuez à lire.

3. Restaurer

Après avoir essayé les correctifs faciles, il est temps d’essayer les plus difficiles. Dans ce cas, restaurez votre iPhone ou iPad dans iTunes. iTunes est un pari plus sûr qu’iCloud car il décharge, ré-installe et recharge vos données plutôt que de tout faire en place et sur votre appareil. Cela peut parfois secouer les mauvais bits que même une réinitialisation matérielle ou une restauration iCloud ne peut pas.

Comment restaurer votre iPhone ou iPad à l’aide d’iTunes

Bien sûr, le processus est un peu différent maintenant sur macOS Catalina et utilise le Finder au lieu d’iTunes.

Comment restaurer votre iPhone ou iPad à l’aide de macOS Catalina

Lorsque vous avez terminé, vérifiez si votre iPhone ou iPad reste allumé. Si oui, alléluia! Sinon, il y a encore une chose à essayer.

4. Contactez Apple

Parfois, un problème est vraiment un problème. Comme tout appareil électronique, les batteries peuvent tomber en panne et les circuits peuvent se court-circuiter. Si vous avez AppleCare +, ne marchez pas, courez pour le réparer. Si vous ne le faites pas, obtenez une estimation et pesez le coût de la réparation par rapport au coût de la mise à niveau vers un nouvel appareil.

Si vous ne vivez pas à proximité d’un Apple Store, vous pouvez appeler le 1-800-MY-APPLE afin de configurer une réparation par courrier. Si vous n’avez pas AppleCare, vous devrez peut-être payer l’appel, mais c’est moins un gaspillage que d’avoir un iPhone ou un iPad mort.

Vos correctifs?

Si vous aviez un appareil iOS qui continuait de s’éteindre et que l’un des correctifs ci-dessus fonctionnait pour vous, faites-le nous savoir! Si quelque chose d’autre a fonctionné, faites-le nous savoir également!