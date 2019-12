L'iPhone XR d'Apple a dépassé tous les autres smartphones en 2019 – .

Pour aussi convaincants que les modèles iPhone phares d'Apple, les consommateurs semblent toujours se diriger vers les appareils plus orientés budget de l'entreprise. Selon un nouveau rapport de Counterpoint Research (via Patently Apple), l'iPhone le plus vendu au cours de chaque trimestre de 2019 a été l'iPhone XR d'Apple. De plus, l'iPhone XR est le modèle d'iPhone le plus vendu au cours de chaque trimestre depuis son lancement, le trimestre de septembre 2018 étant la seule exception.

Même au-delà d'Apple, la recherche a révélé que l'iPhone XR était le modèle de smartphone le plus populaire parmi toutes les marques tout au long de l'année. Au cours du troisième trimestre de 2019, par exemple, les 5 modèles de smartphones les plus vendus au niveau mondial étaient l'iPhone XR, le Samsung Galaxy A10, le Galaxy A50, l'Oppo A9 et l'iPhone 11.

En termes de part de marché, l'iPhone XR représentait 3% des ventes mondiales de smartphones tandis que l'iPhone 11 représentait 1,6% des ventes mondiales d'iPhone.

Il est certainement intéressant qu'aucun des produits phares de Samsung n'ait réussi à se classer parmi les dix premiers, bien que quelques-uns de leurs appareils les plus compatibles avec les portefeuilles aient réussi à faire leur apparition.

Bien que ces données concernant l'iPhone XR puissent surprendre un peu, elles mettent en lumière la dynamique changeante du marché des smartphones. Avec les subventions généreuses des opérateurs, qui ne sont plus qu'un lointain souvenir, il est clair que la plupart des consommateurs sont impatients de profiter des dernières et meilleures technologies d'Apple, mais hésitent à dépenser plus de 1000 $ sur un appareil phare comme l'iPhone 11 Pro.

Dans cette optique, il n'est pas étonnant qu'Apple envisage d'introduire un modèle d'iPhone encore plus abordable cette année. Alors que les gens aspiraient à un iPhone SE 2, la rumeur veut qu'Apple introduise un iPhone 9 pour aussi peu que 399 $. Le rumeur dit que l'appareil serait doté de Touch ID et incorporera un écran de 4,7 pouces.

