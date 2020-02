L’iPhone XR d’Apple était le smartphone le plus populaire en 2019 selon les estimations des expéditions

L’iPhone XR était le smartphone le plus populaire au monde en 2019, Apple dépassant tous les autres modèles de smartphones, selon de nouvelles données partagées aujourd’hui par le cabinet d’études Omdia.

Apple a expédié environ 46,3 millions d’unités honeiPhone XR‌ en 2019, soit plus du double des 23,1 millions d’unités expédiées en 2019. Les expéditions ‌iPhone XR‌ étaient également supérieures de neuf millions d’unités au deuxième modèle le plus populaire, qui était l’iPhone 11 d’Apple. environ 37,3 millions de modèles d’iPhone 11‌.

Après le ‌iPhone XR‌ et le ‌iPhone 11‌, le Galaxy A10 était le troisième smartphone le plus populaire, Samsung expédiant 30,3 millions d’unités. Les Samsung A50, Samsung A20 et iPhone 11 Pro Max se sont classés respectivement quatrième, cinquième et sixième.

“Apple a toujours détenu les première et deuxième positions dans le classement mondial des expéditions de modèles de smartphones, la société conservant cette position dominante depuis plus de cinq ans”, a déclaré Jusy Hong, directeur de la recherche et de l’analyse des smartphones chez Omdia. “La domination continue de la société sur ce front est d’autant plus remarquable si l’on considère que les hausses de prix d’Apple ont entraîné une baisse des expéditions globales d’iPhone l’année dernière. En limitant le nombre de modèles qu’elle propose par rapport à ses principaux concurrents, Apple a pu concentrer ses ventes sur quelques smartphones qui ont un large attrait, comme le «iPhone XR». Le ‌iPhone XR‌ est 100 $ moins cher que le prix de départ de 699 $ du ‌iPhone 11‌.

Omdia est une société de recherche créée à la suite de la fusion de la division de recherche d’Informa Tech et du portefeuille de recherche technologique d’IHS Markit.

